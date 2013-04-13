Oyuncular Sendikası'ndan 'Emek' için çağrı

Oyuncular Sendikası'nın çağrı metninde, 'Bizler, Türk sinemasını oluşturan Meslek Birlikleri, Dernekler ve Sendikalar olarak Emek Sineması’nın yıkılması ile ilgili süreci yakından takip ediyoruz. İstanbul’un en görkemli ve büyük sinemalarından biri olan Emek Sineması’nın ve içinde İpek ve Rüya Sinemaları’nı da barındıran bir kamu malı olan Cercle d’Orient Binası’nın yıkılma projesiyle ilgili konunun esas muhatabı olan bizlere, yönetmenlere, senaristlere, oyunculara, yapımcılara, sinema işçilerine herhangi bir söz hakkı tanınmadı. Bize sorulmadan, onayımız alınmadan daha çok ticari kaygılarla oluşturulan bu dönüşüm projesini onaylamıyoruz.' denildi.

Açıklamada,' Projeninin, konunun paydaşlarıyla yeniden değerlendirilerek Türk Sineması’nın çok ihtiyacı olan bir sinema merkezine dönüştürülmesi ve Emek Sineması’nın yıkılmadan, herhangi bir yere taşınmadan yerinde korunması ile ilgili talebimizi yineliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.



Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 'Meslektaşlarımızın bütün uyarılarına rağmen Emek Sineması ile ilgili yıkım başlatıldı ve hızla devam etmektedir. Yıkımın durdurulması ve projenin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili taleplerimizi bir kez daha dile getirmek için aşağıda adı geçen Sinema Meslek örgütleri olarak, tüm meslektaşlarımızı eksiksiz olarak, 14 Nisan Pazar günü saat 16:00’da Emek Sineması’nın önüne basın açıklamasına davet ediyoruz.' denildi.



BİROY (Sinema Oyuncuları Meslek Birliği)

BSB (Belgesel Sinemacılar Birliği)

FİLM-YÖN (Film Yönetmenleri Derneği)

FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği)

OYUNCULAR SENDİKASI

SENARİSTBİR (Senaryo ve Diyalog Yazarları Meslek Birliği)

SENDER (Senaryo Yazarları Derneği)

SETEM (Sinema-Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

SE-YAP (Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği)

SİNEBİR (Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği)

SİNESEN (Sinema Emekçileri Sendikası)

SİYAD (Sinema Yazarları Derneği)

YSH (Yeni Sinema Hareketi)