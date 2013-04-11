Hüseyin Çelik: Emek Sineması mezbelelik

Emek Sineması’nın yıkımına karşı yapılan protesto gösterilerini değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, binanın 1993 yılında 25 yıllığına bir firma tarafından kiralandığını hatırlattı. Çelik, “Eğer bu şahıs kullanma hakkı kendisinde olan bu binada böyle bir tasavvurda bulunuyorsa, 3. şahısların, gidip de ona dayatmada bulunması söz konusu olabilir mi? ” dedi.

Çelik, düzenlediği basın toplantısında Emek Sineması’nın yıkımını protesto edenlere seslenerek, “Emek Sineması meselesinde eylem yapan sanatkarlarımızın, belki son derece iyi niyetle, masumane yapılmış eylemi de, başta DHKP-C olmak üzere, Halkevleri ve bazı marjinal gruplar tarafından sabote edilmiştir. Sanatçılarımızın demokratik hak kullanarak yapmış oldukları bu eylem onlar tarafından şiddete bulaştırılmıştır.” diye konuştu.

Emek Sineması mezbelelik (Çöplük)

Emek Sineması’nın bulunduğu binanın 1884 yılında inşa edildiğini belirten Çelik, “Burada önce İstanbul Avcılar Kulübü varmış. Sonra burası sirk, sonra tiyatro olmuş, sonra Melek Sineması olmuş. 1957’de Emekli Sandığı burayı satın almış ve adı Emek Sineması olmuş. 1993’te 25 yıllığına bir firma tarafından kiralanmış. Kültür Bakanlığı’nın, Hükümet’in telkinleriyle uzun zaman boş kalmış. Burası mezbelelik (Çöplük) aslında sinema olarak kullanılabilecek bir yer değil. Neredeyse temelleri göçecek olan bir bina. Bir an önce adam akıllı güçlendirilmezse, tadilat yapılmazsa aslında bu bina göçüp gidecek, bir tarihi bina kaybolacak. 2 kat zeminin altında bulunan bin 400 koltuklu sinema 4. kata taşınıyor, burası AVM’ye dönüştürülmüyor. Teşebbüs, tasavvur özgürlüğü diye bir şey var. Eğer bu şahıs kullanma hakkı kendisinde olan bu binada böyle bir tasavvurda bulunuyorsa, dışarıdan 3. şahısların, gidip de ona dayatmada bulunması söz konusu olabilir mi? Beyoğlu’nun ruhuna uygun yeni bir proje olmuştur. Firma bu projeleri hem medyayla, hem de meraklı olan sanatkarlarla paylaşmıştır. İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bu projeyi onaylamıştır, yapılan işin doğru olduğuna karar vermiştir.” dedi.