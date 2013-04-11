Emek Sineması'nı yıkan şirket: Projeden geri adım atmayacağız

Jale Özgentürk, Emek Sineması'nın da içinde bulunduğu Circle d'Orient binasının yıkımını gerçekleştiren TURKMALL adlı şirketin sahibi olduğu Kamer İnşaat'ın yetkilileri ile konuşarak projenin ayrıntılarını aktardı. Firmanın AVM değil pasaj olacağını dediğini aktaran Özgentürk'e konuşan firma yetkilileri inşaatı durdurmayı düşünmediklerini belirterek, projeyi 'prestij projesi' olarak tanımladılar.

Jale Özgentürk'ün Radikal gazetesinde yayımlanan yazısında (11 Nisan 2013) firma yetkililerinin projeye dair aktardıkları şöyle:

Ünlü sinemacı Costa-Gavras’ı sokağa döken, sanatçıları ayağa kaldıran Grand Pera Projesi 50 milyon dolar inşaat bedeline sahip. Daha önce de görüştüğüm yatırımcı ortakları dün aradım. Projede herhangi bir değişiklik düşünüp düşünmediklerini öğrenmek istedim. Ne yazık ki yatırımcılar “prestij projesi” olarak tanımladıkları bu projeden sanatçıların tepkisine rağmen geri adım atmayı düşünmediklerini açıkladı.

Şirket temsilcileri “Karşı çıkanlar projeyi incelemedi” yorumunu yapıyorlar. Amaçlarının şu anda zaten yıkılma tehlikesinde olan binayı kurtarmak olduğunu belirtiyorlar. Projenin muhaliflerini ikna etmek için projede köklü olmasa da bazı değişiklikler yapılmış.

“Emek Sineması’nın binası tarihi değil. Sinemanın içi tarihi. Birebir aynısını çok pahalı bir teknikle taşıyacağız. Röleveleri tek tek numaralandırıyoruz. İçeride inşaatçı değil restoratörler çalışıyor. Sinemanın yüksekliği 25 metre olacak, tıpkı önceki gibi. Çıkışını da ayırıyoruz. Düzayak olacak” diyorlar.