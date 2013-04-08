Costa Gavras'tan Başbakan'a 'Emek' ricası

Usta yönetmen Costa Gavras, Emek Sineması'nın yıkılmasını politik, sosyal ve sanatsal bir hata olarak niteleyerek Başbakan Erdoğan'a seslendi. Gavras "Ondan bu salonu kurtarmasını ve ticaretin kültürden üstün gelmemesi için harekete geçmesini rica ediyorum" dedi.

32. istanbul Film Festivali'nin "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almak uzere İstanbul'a gelen usta yönetmen Costa-Gavras, dün Emek Sineması'nın yıkılmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşte yaşananlarla ilgili açıklama yaptı.

Gavras, Başbakan Erdoğan'a seslenerek "Ondan Emek Sineması'nı kurtarmasını ve ticaretin kültürden üstün gelmemesi için harekete geçmesini rica ediyorum" dedi.

Usta yönetmenin dün yaşanan olaylara ilişkin açıklaması şöyle:

"Barışçıl bir toplantı sonrasında çıkan ve tam olarak neyin tetiklediği bilinmeyen şiddet olayları bize bu toplantının asıl sebebini unutturmamalı.

Önemli bir sinema, bir kültür merkezi, tahrip edilmemelidir. Bu sanki geçmiş belleğimizden bir parçayı silmek ve gelecek için önemli bir mekânı ortadan kaldırmak gibidir. Bu da politik, sosyal ve sanatsal bir hata olur.

Bulunduğu yerin gerektirdiği tüm saygı ile, Başbakan’a, İstanbul’un kültürel bütünlüğünün garantörüne seslenmek istiyorum. Ondan bu salonu kurtarmasını ve ticaretin kültürden üstün gelmemesi için harekete geçmesini rica ediyorum."



'Sinemaya karşı büyük bir ayıp'



Dün Emek Sineması için yapılan yürüyüşte polis Yeşilçam Sokak girişini kapatmış ve eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Costa-Gavras da yürüyüşe destek vermiş ve eylemcilere seslenerek "Sinemayı yok etmek tarihi, sosyal bir hata ve sinemaya karşı yapılan büyük bir ayıptır. Sinema yaşamaya devam etmeli" diye konuşmuştu.