Rutkay Aziz, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı ödülü Türk Tabipleri Birliği'ne verdi: İyi ki varsınız!

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni'nde onur ödülü verilen Rutkay Aziz, Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve tüm sağlık emekçilerine adadığı ödülünü TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'a teslim etti.

Bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni'nde aldığı onur ödülünü TTB'ye ve tüm sağlık emekçilerine adayan Rutkay Aziz, ödülü TTB'ye teslim etti.

Törende konuşan Aziz, "Siz hekimler de sağlık emekçileri de insanın yaşam sanatı için emek veren, kavga veren bu soylu sanatın insanlarısınız. İyi ki varsınız!" ifadesini kullandı.

"Geldikleri gibi gidecekler ama bizler Türkiye'yi aydınlık günlere taşıyacağız, inanıyorum"

Ödülünün TTB'ye teslim edilişinin büyütülmemesi gerektiğini söyleyen Aziz, "O kadar kirli bir süreçten geçiyoruz ki siz bu onuru benden çok daha fazla hak ediyorsunuz. Gerçek bu. Bunu anlamayanlar var. Bırakın anlamasınlar, onlar bir gün geldikleri gibi gidecekler. Ama bizler bu Türkiye'yi aydınlık günlere kesin taşıyacağız, inanıyorum" diye konuştu.

Aziz, sağlık emekçilerinin 'insanın yaşama sanatı' için çaba harcadığını ifade ederek, sağlık emekçilerinin halkın can güvenliği olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Aziz'i hedef almıştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı ödülü Türk Tabipleri Birliği'ne adayan oyuncu Rutkay Aziz'i hedef almıştı.

"Bozacının şahidi şıracıdır!" diyen Ulvi, "Rutkay Aziz'in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma...Üstelik mezkur ödülünü Tabipler Birliğine adamış...Sanıyorum Liderimize tarizle nispet yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey onur devredilmez. TTB kapatılsın..." şeklinde konuşmuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta TTB'yi hedef almış, "kapatılması gerektiğini" söylemişti. Bahçeli'nin bu çıkışı muhalefet ve pek çok kesimden tepki almıştı.