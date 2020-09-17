CHP lideri Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin, "Kapatılsın" dediği Türk Tabipleri Birliği ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman'ı telefonla aradı. Pandemi süreci ve sağlık emekçilerinin durumu hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yürütülen çalışmalar ve özverili mücadele için teşekkürlerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TTB kapatılsın, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılsın” çağrısı yapmış, Türk Tabipleri Birliği tarafından verilen yanıtta "Uyarı ve öneri paylaşmak etik sorumluluğumuzdur. Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" denilmişti.

TIKLAYIN - Bahçeli'nin 'kapatılmalı' çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'ndan TTB mesajı: Şükran borçluyuz, iyi ki varsınız

TIKLAYIN - Bahçeli "ihanet oluşumu" dedi, TTB'yi hedef aldı: Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalı