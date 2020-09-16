Bahçeli'nin 'kapatılmalı' çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'ndan TTB mesajı: Şükran borçluyuz, iyi ki varsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'hain' diyerek 'derhal' kapatılması gerektiğini söylediği Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ilişkin olarak, "Gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan TTB'ye şükran borçluyuz. İyi ki varsınız" dedi.

Bahçeli'nin TTB'ye karşı, sabır ve tahammül gösterilmesinin artık imkânsız olduğunu, bir an önce kapatılması ve yöneticileri hakkında adli işlem yapılması gerektiğini sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TTB'ye sağlık emekçilerinin haklarını savunduğu için şükran borçlu olduklarını vurgulayarak "İyi ki varsınız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Covid-19 salgınıyla mücadelenin ön safında yer alıp, gece-gündüz demeden, sevdiklerine hasret kalarak halk sağlığı için çalışan tüm sağlık emekçilerine, onların haklarını her ortamda savunan Türk Tabipleri Birliği'ne şükran borçluyuz. İyi ki varsınız!"

Kaftancıoğlu'ndan da Türk Tabipleri Birliği'ne destek mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da Türk Tabipleri Birliği'ne Twitter hesabı üzerinden yayımladığı mesajla destek verdi.

TTB üyesi olan Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabı üzerinden TTB'nin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Güven veren, iyi ve onurlu hekimlikten asla şaşmayan, salgında ve daima vatandaşı doğru bilgilendiren, bilimi halk için kullanan, tüm sağlık emekçilerinin yanında olan meslek örgütüm olmasından onur duyduğum Türk Tabipleri Birliği’m #İyikiTTBvar" dedi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden TTB'nin 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemini 'haince' diye nitelendirmiş ve TTB'nin kapıtılması, yöneticileri hakkında da adli işlem yapılması çağrısında bulunmuştu.

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