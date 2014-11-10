Oyuncu Kemal Kuruçay kalp krizi geçirdi

Zengin Kız Fakir Oğlan adlı dizide rol alan Kemal Kuruçay sevenlerini korkuttu. Dün evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ünlü oyuncu Kuruçay, hayati tehlikeyi atlattı.

Ünlü yapımcı Birol Güven, Kemal Kuruçay'ın sağlık durumundaki son gelişmeyi şöyle duyurdu: "Yanlış bilgiyi önlemek için ben bilgi vereyim. Değerli sanatçımız Kemal Kuruçay evinde kalp ile alakalı bir rahatsızlık geçirmiştir. Kemal Kuruçay hayati tehlikeyi atlatmıştır. Şu an Kadıköy Acıbadem Hastanesinde yoğun bakımdadır."