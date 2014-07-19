Devlet tiyatrosu tesisine saldırı, 1 kişi kalp krizi geçirdi

Devlet Tiyatroları’nın içinde İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi ve atölyelerinin de bulunduğu alana giren SS İvme Yapı Kooperatifi’nin adamları olduğu söylenen 100 kişilik grup, sabah erken saatlerde DT’nin alanda bulunan güvenlik görevlileriyle silahlı çatışmaya girdi.

Kadın güvenlik görevlilerinden biri olan Sibel Özbilge'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu, darp sonucu kalp krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu, hastanede gözetim altında bulunduğu öğrenildi.

Selda Güneysu’nun Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, olay esnasında 7 güvenlik görevlisi bulunuyordu. Bunlardan üçü kadın dördü ise erkekti. Kadın güvenlik görevlilerinden biri olan Sibel Özbilge'nin kalp rahatsızlığı bulunduğu, darp sonucu kalp krizi geçirdiği ve durumunun kritik olduğu, hastanede gözetim altında bulunduğu öğrenildi. Diğer güvenlik görevlilerinin de durumu ciddiyetini koruyor.

Şantiye şefi ve oyuncular arasında tartışma

SS İvme Yapı Kooperatifi şantiye şefi ve Devlet Tiyatroları oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Şantiye şefi, Kültür Sanat-Sen MYK üyesi Alper Tazebaş'a "Biz sizin gibi beyaz Türkler değiliz. Bu vatan sadece sizin değil, bizim. Arazi de bizim. En kısa zamanda buradan defolup gideceksiniz" sözleriyle bağırmaya başladı.



Tartışmaya, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Şekip Taşpınar da müdahale etti. Taşpınar, "Sen ne diyorsun arkadaşım. Senin yaptığın hukuk mu? Hukuksuz bir şekilde bize ait olan, daha doğrusu devlete ait olan araziye silahla girmek de neyin nesi. Arkadaşlarımız yaralı. Bir arkadaşımızın durumu ağır. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz" sözleriyle karşılık verdi.

Bakanlık devreye girdi: Gerekirse inşaat durdurulsun

Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun, Yeni Mahalle Kaymakamlığı'nı ve Ankara Valiliği'ni arayarak olayla ilgili bilgi aldıktan sonra derhal bu saldırıya bir son verilmesi gerektiğini söyledi. Dursun'un yetkililere, "Arazi devlete ait bir arası dolayısıyla böyle bir saldırı devlete yapılmış kabul edilir. Derhal buna bir son verilmeli. Gerekirse inşaat durdurulsun" dediği öğrenildi.