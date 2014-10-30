Google kanser ve kalp krizi dedektörü geliştiriyor



Leo Kelion & James Gallagher

BBC Teknoloji ve Sağlık

Google kanser, yaklaşan kalp krizi, felç ve diğer hastalıkların, şu anda mümkün olandan çok daha erken bir aşamada teşhisini hedefliyor.

Şirket bir hap yoluyla hastanın kan dolaşımına girecek hastalık tespit eden nanoparçacıkları, bir bilek sensörü ile birleştiren bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Projede, bir erken uyarı sistemi olarak kişinin biyokimyasında hafif değişiklikler tespit edilmek isteniyor.

Çalışma hala erken bir aşamada.

Erken tanının önemi

Erken tanı hastalığın tedavisinde kilit önemde.

Pankreas kanseri gibi birçok kanser türü ancak tedavi edilemez ve ölümcül hale geldikten sonra tespit ediliyor.

Kanserli ve sağlıklı dokular arasında belirgin farklılıklar var.

Google'ın amacı, kanı sürekli izleyerek kanser izlerini tespit etmek.

Bu herhangi bir fiziksel belirti ortaya çıkmadan çok önce tanı imkanı sağlayabilir.

Proje, şirketin potansiyel devrimci yenilikleri araştırma birimi olan, Google X tarafından yürütülmekte.

Google ayrıca, kişisel genetik test kitleri sunan 23andMe ve yaşlanmaya karşı araştırma şirketi olan Calico'nun hisselerini de satın aldı.

Nanoparçacıklar

Proje, yaygın olarak kullanılır hale gelen ucuz HIV testini geliştiren moleküler biyoloji uzmanı Dr Andrew Conrad tarafından yürütülüyor.

Google, farklı hastalıklara işaret eden bir nanoparçacıklar paketi tasarlıyor.

Bunlar, bir kanser hücresi veya kanserli bir DNA fragmanına yapıştırılabilir.

Ya da kan damarlarının astarından kopacak yağlı plakalara ilişkin kanıt bulabilir.

Bu plakalar kan akışını durdurursa, bu bir kalp krizi ya da felce neden olabilir.

Başka bir set de sürekli kandaki kimyasalları izleyecek.

Teknoloji şirketinin hedefi, ışık ve radyo dalgaları yoluyla, günde bir ya da daha fazla kez, nanoparçacık okuması yapacak bir bilek sensörü geliştirebilmek.