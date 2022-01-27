Oyuncu Fırat Tanış'tan Bilgin Gökberk'in yazısı üzerinden Cumhuriyet'e tepki: Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi

Oyuncu Fırat Tanış, Cumhuriyet gazetesinin spor yazarı Bilgin Gökberk'in isim vermeden kendisine gönderme yaptığı yazısını alıntılayarak "Altlı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi" şeklinde tepki gösterdi.
Spor yorumcusu Bilgin Gökberk, Cumhuriyet'teki köşesinde Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' benzetmesi üzerinden sanat camiasından tepki gelmesi ve şarkı sözleri üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu konusunda sessiz kalınmasıyla ilgili eleştiride bulundu. Gökberk, "Ekrem İmamoğlu'nun 'tiyatro' benzetmesine anında tepki verip artistlik yapan oyuncu tayfası, Sezen Aksu'nun 'dilinin kopartılması' konusunda arazi oldu. Bu boş beleş modelleri iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Tanış'tan Cumhuriyet'e: Gazeteyi altılı bültenine çevirdiniz
Fırat Tanış, Bilgin Gökberk'in yazısını Twitter'dan alıntılayarak ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'yi etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:
"Altılı bültenine çevirdiniz canım gazeteyi. Bu akılla mı her şey çok güzel olacak? Bu üslupla, bu seviyeyle mi "ötekilerin" hakkını hukukunu korumaya talipsiniz? "
Cüneyt Özdemir: Tutmayın küçük enişteyi!
Gazeteci Cüneyt Özdemir de Fırat Tanış'a Twitter'dan tepki gösterdi:
"Tevazuda Fırat Tanış gibi ol! Adama troll demiştim az demişim; Kibirli Troll ! Cumhuriyet'in yaptığı haber için Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür bekliyor, Ekrem İmamoğlu'na laf sokuşturuyor, 'gelin oyun çıkışı dövün' diyor, ganyan bayilerine sallıyor... Tutmayın küçük enişteyi!"
|
Ne olmuştu?
İmamoğlu, yaptığı açıklamada hükümetin metro hattını engellediğini dile getirerek, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.
Oyuncu Fırat Tanış bunun üzerine, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı şu ifadelerle eleştirmişti:
"Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün"
Ekrem İmamoğlu, bu eleştirinin ardından yeni bir paylaşım yapmış ve başta Tanış olmak üzere tüm sanatçılardan özür dilemişti.
TIKLAYIN | Fırat Tanış'tan Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' tepkisi
TIKLAYIN | Bahçeli'den Sezen Aksu'ya: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme
TIKLAYIN - Diyanet'ten Sezen Aksu açıklaması: Dini şahsiyetlerle ilgili özensiz tutum saygısızlıktır
TIKLAYIN - Milli Beka Hareketi üyelerinden Sezen Aksu'nun evinin önünde eylem
TIKLAYIN - Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi
TIKLAYIN - Tarkan'dan hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek: Kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp tarihe yazılacaktır