Fırat Tanış'tan Ekrem İmamoğlu'na 'tiyatro' tepkisi

Oyuncu Fırat Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı tarafından onay verilmeyen metro hattına ilişkin olarak 'tiyatro' benzetmesiyle yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. İmamoğlu ise Fırat Tanış'ı Twitter'dan etiketleyerek "Kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim" yanıtını verdi.

İmamoğlu, projesi ve finansmanı hazır olduğu halde Cumhurbaşkanlığı 2022 yatırım programına alınmayan Sefaköy-Beylikdüzü metro hattıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlarken onay verilmeyen projeyle ilgili şu yanıtı vermişti;

“Onay verilmemesi yatırım planına alınmaması İstanbul halkına ihanettir, kötülüktür. İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Bana borçlanma bütçe safsatalarını açmasınlar. Bunu kim, niçin onaylamadı onun cevabını versinler. Aynen nasıl 2020’de İstanbul Büyükşehir meclisinde oy birliğiyle tiyatro yaptılar. İstanbul’dan gitsin nasıl olsa Ankara’da onaylamayız diye, otobüs alım onayına el kaldırdılar ya, aynı şekilde burada da tiyatro oynamaya kalkmasınlar.”

Tanış: Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün

Oyuncu Fırat Tanış, İmamoğlu’nun açıklamasını Twitter'dan alıntılayarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün”

İmamoğlu'ndan açıklama

Ekrem İmamoğlu, Fırat Tanış'ın tepkisine sanatçıyı etiketleyerek yanıt verdi:

"Tiyatro sanatçısı @firattanis eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken “tiyatro yapıyorlar” dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim. "