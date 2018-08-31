Oyuncu Erkan Petekkaya'dan İrem Sak tepkisi

Yeni filmi 'Kapan' için düzenlenen basın toplantısına katılan Erkan Petekkaya, "Erkan'la asla evlenmem" diyen İrem Sak'ın adını duyunca sinirlenerek gazetecilere tepki gösterdi.

Petekkaya'ya film hakkındaki soruların ardından, "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin, Erkan Petekkaya'la mi?" sorusu yöneltilen İrem Sak'ın, "Erkan'la asla evlenmem" cevabı hatırlatılınca tepki gösterdi. Petekkaya, "Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları ve bu bölümleri röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.



Oyuncu İrem, Danla Bilic'in "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin?" sorusuna, "Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" ifadesini kullandı. Olayın kısa sürede büyümesinin ardından açıklama yapan Sak, "Hep komediden oluyor şakalaşıyorduk, tanışmıyoruz bile" dedi.

TIKLAYIN - "Erkan Petakkaya ile asla evlenmem" diyen İrem Sak'tan açıklama