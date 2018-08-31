T24 LogoT24 Logo
Magazin

Oyuncu Erkan Petekkaya'dan İrem Sak tepkisi

"Bana başkalarını sormayın"

31 Ağustos 2018 15:34

Yeni filmi 'Kapan' için düzenlenen basın toplantısına katılan Erkan Petekkaya, "Erkan'la asla evlenmem" diyen İrem Sak'ın adını duyunca sinirlenerek gazetecilere tepki gösterdi.

Petekkaya'ya film hakkındaki soruların ardından, "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin, Erkan Petekkaya'la mi?" sorusu yöneltilen İrem Sak'ın, "Erkan'la asla evlenmem" cevabı hatırlatılınca tepki gösterdi. Petekkaya, "Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları ve bu bölümleri röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.

"Erkan Petekkaya ile asla evlenmem"


Oyuncu İrem, Danla Bilic'in "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin?" sorusuna, "Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" ifadesini kullandı. Olayın kısa sürede büyümesinin ardından açıklama yapan Sak, "Hep komediden oluyor şakalaşıyorduk, tanışmıyoruz bile" dedi.

TIKLAYIN - "Erkan Petakkaya ile asla evlenmem" diyen İrem Sak'tan açıklama

ETİKETLER

irem sakerkan petekkayahaberasla evlenmemtepkibana başkalarını sormayınhaber
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24