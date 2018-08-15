"Erkan Petakkaya ile asla evlenmem" diyen İrem Sak'tan açıklama

Geçen ay Youtube’da Danla Bilic'in programında oyuncu Erkan Petekkaya için "Onunla asla evlenmem, onun karşısında kim olursa o tamamdır" diyen İrem Sak, açıklamada bulundu. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendiğinde konuyla ilgili olarak, "Şaka yaptım"dedi.

Makyaj videoları milyonlar tarafından izlenen Youtuber Danla Bilic'in geçen ayki konuğu İrem Sak'tı. Programda İrem Sak, Danla Bilic'in 'Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin Erkan Petekkaya ile mi evlenirsin?' sorusuna, "Erkan Petekkaya asla, asla asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" ifadesini kullandı.

"Hep komediden oluyor bunlar"

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, konuyla ilgili sorular üzerine “Hep komediden oluyor bunlar, şaka yaptım. Erkan ile tanışmıyoruz bile” dedi.