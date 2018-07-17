İrem Sak'tan Erkan Petekkaya yorumu: Asla, asla, asla

Makyaj videoları ile fenomen olan Türk youtuber Danla Bilic son çektiği videoda İrem Sak'a, "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin, Erkan Petekkaya ile mi?" sorusunu sordu. Sak, "Erkan Petekkaya asla, asla, asla, onun karşısında kim olursa ona tamam" dedi.

"Onu beğenmiyorum"

Sak, Erkan Petekkaya'nın tarzı olmadığını ifade ederek tercih yapması gerekirse Petekkaya’nın karşısındaki erkeği tercih edeceğini belirterek, “Onun karşısındakinin önemi yok kim olursa. Onu beğenmiyorum” dedi.