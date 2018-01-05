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Oyuncu Emre Kınay'dan Beyoğlu Belediye Başkanı'na 'Münir Özkul' tepkisi: Senin orada ne işin var?

"Karaca Tiyatrosu’nu kapatan, Emek Sineması’nı AVM tepesine sıkıştıran belediye başkanı!"

05 Ocak 2018 20:39

Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan’ın, 93 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Münir Özkul’un evine taziyeye gitmesini eleştiren oyuncu Emre Kınay, AKP’li yerel yöneticinin döneminde Emek Sineması’nın kapatılarak alışveriş merkezine döndürüldüğünü hatırlattı. 

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kınay, Bugün yazmak istemezdim ama sevgili kızı Güner’in yanında görünce duramadım! Münir babanın defalarca sahnesine çıktığı Karaca Tiyatrosu’nu kapatan, filmlerinin galalarının yapıldığı Emek Sineması’nı paramparça AVM tepesine sıkıştıran belediye başkanı! Senin ne işin var orada” ifadelerini kullandı. Kınay, şöyle devam etti:

"Her cenazeyi, siyasi rant, ortada görünme ve reklam fırsatı sayan samimiyetsizlere fırsat verme Allahım! Benim de bu Cuma dua’m bu!”

Uzun sürdir KOAH ve DEMANS hastalığı ile mücadele eden Özkul, bugün İstanbul’daki evinde hayatını kaybetmişti. Özkul’un cenazesi pazar günü Teşvikiye Camisi’nden kaldırılacak. 

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