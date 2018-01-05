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Ediz Hun, Münir Özkul'u anlattı: Zamanı gelince kayboluyoruz, mühim olan anılar...

"Özel bir dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum"

05 Ocak 2018 15:36

Türk sinemasının çınarı, Hababam Sınıfı'nın 'Mahmut Hoca'sı, Gülen Gözler'in 'Yaşar Usta'sı Münir Özkul'un ölümüne ilişkin sanatçı dostu Ediz Hun, "Zaman gelince kayboluyoruz, başka bir aleme geçiyoruz. Çaresi yok, ama anılardır mühim olan. O anılarda da Münir Özkul'un yeri başka gelir" dedi.

NTV canlı yayınına katılan Ediz Hun, Özkul'u şöyle anlattı:

"Özel bir dostumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Olağanüstüydü, mükemmel, son derece sıcakkanlı, sempatik, son derece saygılı bir befendeydi. Çok üzücü tabii, son senelerde zor durumlar yaşadı. Eşine de saygılarımı sunuyorum. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Çok fazla filmde çalıştık, Adile Naşit ile oynamaktaydılar, eş şeklinde oldular pek çok filmde. Zarif, kibar, güleryüzlü... O derece doğal bir sanatçı... Özellikle şunu belirtiyorum, hislerini doğal bir şekilde aktarmayı başarmış nadir sanatçılardan birini kaybetmiş olduk. "

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