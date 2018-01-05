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Hülya Koçyiğit: Münir Özkul'un acısı yüreğimi yaktı, çok güzel anlar bıraktı ardında

"Ona çok büyük özenle bakan eşine ve kızına tüm kalbimle başsağlığı diliyorum"

05 Ocak 2018 15:44

Hülya Koçyiğit, 93 yaşında hayatını kaybeden, Türk sinemasının ulu çınarı Münir Özkul'un ölüm haberinin yüreğini acıttığını söyledi.

NTV'ye konuşan Koçyiğit, "Ona çok büyük özenle bakan eşine ve kızına tüm kalbimle başsağlığı diliyorum. Çok büyük bir değeri kaybettik. Gerçi uzun zamandır hastaydı. Kimseyle görüşmek istemiyordu Ama şu anda yüreğimi yaktı acısı. Çok uzun yıllar, birçok filmde birlikteydik. Yeri doldurulamayacak, çok özel, çok büyük bir sanatçı. Hakikaten o kadar güzel anlar bıraktı ki ardında, hep bizimle yaşayacak" dedi.

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