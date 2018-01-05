Münir Özkul'un kızı: Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk

93 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ulu çınarı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının cenazesinin pazar günü kaldırılacağını belirterek, "Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk" dedi.

Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özkul, "Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.