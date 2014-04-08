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Yaşam

Otopsi raporu: Mert'e önce tecavüz edildi, ardından başına taşla vuruldu

Kars'ta kaybolduktan sonra ölü olarak bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın'ın otopsi raporu belli oldu

08 Nisan 2014 17:04

Kars'ta kaybolduktan sonra cansı benedi bulunan 9 yaşındaki Mert Aydın’ın Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bugün sabah başlayan otopsi işlemi yaklaşık 2.5 saat sürdü. Hazırlanan otopsi raporuna göre, önce tecavüze uğrayan Mert Aydın, ardından başına taşla vuruldu ve elle boğularak öldürüldü.

Milliyet gazetesinden yer alan habere göre, yıkama işleminden sonra morgdan tabuta konularak çıkarılan çocuğun cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında ambulansa konuldu. Mert Aydın’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Kars’a götürüldü.

 

'Mert'e uzanan eller kırılsın'

 

Öte yandan Mert’in son kez görüldüğü Kars kent merkezindeki Digor Pazarı’ndaki Çeşme Kavşağı’nda toplanarak Faik Bey Caddesi’ne çıkan yaklaşık 1000 kişi, öğle saatlerinde günün ikinci eylemini gerçekleştirdi. ’Mert’e uzanan eller kırılsın’ sloganı atan kabalalık, Faik Bey Caddesi üzerindeki Emniyet Müdürlüğüne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşü evlerinin balkonlarından izleyenler de alkışlarla gruba destek verdi. Emniyet Müdürlüğü önünde sloganlar atan ve oturma eylemi yapan göstericiler, Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Aydemir ile görüştü. Göstericiler, katilin kısa sürede bulunmasını istedi. Taşkınlığın olmadığı protestoya sonradan katılan Mert Aydın’ın yakını Burhan Alibeyoğlu, göstericileri sakinleştirerek dağılmalarını sağladı.

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