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ÖSYM'de sorulara itiraz 20 TL; kitapçığa bakmak ise 50 TL

Sınav sorularının yalnızca yüzde 10'unu açıklayacağını söyleyen ÖSYM itiraz edilecek her soru için ‘bedel' açıkladı

07 Ocak 2015 16:20

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına rağmen ÖSYM Kanunu’na göre soruları açıklama kararını Yönetim Kurulu’nun vereceğini ve sınav sorularının yalnızca yüzde 10’unu açıklayacağını söyleyen ÖSYM, adayların sınav ve yerleştirme sonuçları ile soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi için dilekçe yazabileceklerini açıkladı. Ancak bu itirazların bir 'bedeli' var. Buna göre sınav ve yerleştirme inceleme masrafları karşılığı olarak 5 TL; Sınav Sonuç Belgesi için 10 TL, sınav sorularına itirazda incelenmesi istenen her soru için 20 TL ÖSYM’nin hesabına yatırılacak.

Pervin Kaplan'ın Habertürk'teki haberine göre, eğer soru kitapçığınızı görmek ve cevap kâğıdınızı incelemek istiyorsanız bu kez ÖSYM’ye 50 TL ödemeniz gerekiyor. Tüm bunları yapabilmek için de önce ÖSYM’nin hesabına para yatırdığınızı gösterir dekontu, “itiraz dilekçenize” eklemeniz gerekiyor.

 

ÖSYM 40 milyon TL kazanacak

 

ÖSYM sınav sorularına itiraz için adaylara yalnızca 3 gün süre tanıyor. İtiraz edeceğiniz her soru için ayrı dilekçe yazıp, ücretlerini ayrı ayrı ödeyeceksiniz. Bu durumda 160 soruluk Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sorularının incelenmesini isteyen bir aday 3 bin 200 TL ödeyecek. Sınava yaklaşık 2 milyon adayın girdiği düşünüldüğünde her aday bir soruya itiraz etse ÖSYM’nin kasasına 40 milyon TL girecek. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre adaylar her türlü yazışmada ÖSYS kılavuzu ve ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan genel amaçlı dilekçe örneği kullanacak. Dilekçenin işleme konulabilmesi için adayın dilekçesinde talebini açıkça belirtmesi ve dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması gerekiyor. Bilgi alanları eksik ve ne talep edildiğinin açıkça belirtilmediği dilekçeler, işleme alınmayacak. Adaylar, dilekçelerinin aslını ÖSYM’ye ulaştıracak. Merkeze faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme alınmayacak. ÖSYM, “Bilgi güvenliğini artırmak” amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına geçtiğini de açıkladı. Adaylar, evrak referans numarasını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais. osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

 

İtiraz 3 gün içinde

 

Yabancı uyruklu adaylar; uyruk bilgilerinde değişiklik isteği, engelli adaylar için engelli olarak sınava girme isteği, sınav ve yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği, ÖSYM tarafından geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait yeniden sonuç belgesi edinme isteği ve sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi konularında dilekçe yazabilecek. Sınav ve yerleştirme inceleme masrafları karşılığı olarak 5 lira ÖSYM’nin hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenecek. Sınav Sonuç Belgesi ücreti ise 10 TL. 30 Eylül 2010’dan sonra gerçekleştirilen sınavlarda sınav sonuçları ÖSYM’nin sitesinden öğreniliyor.

 

Soru kitapçığı 50 tl

 

Sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini isteyenler taleplerini sınav tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde genel amaçlı dilekçe örneğiyle bildirecek. Her bir dilekçede sadece bir soruya yapılan itiraz belirtilecek ve soru başına 20 lira ÖSYM’nin hesabına yatırılarak banka dekontu dilekçeye eklenecek. Soru kitapçığı ve cevap kâğıdını incelenmek isteyenler için de ÖSYM’nin belirlediği bedel 50 TL.

 

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