ÖSYM, cevap kağıdı yerine optik kağıtları yayınladı

ÖSYM, doğru ve yanlış yanıtların kontrolü için her adaya ait optik sınav kâğıdını internette yayınladı. Soruları ve cevapları gizli tutan ÖSYM'nin puan hesaplamalarına adayların sadece hangi soruda hangi şıkkı işaretlediğini bakarak itiraz etmesi ise mümkün görünmüyor.

Üniversiteye girişte ilk aşama olan YGS, 23 Mart Pazar günü 2 milyon 7 bin 685 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. ÖSYM, daha önce bildirdiği gibi sınav soruları ve cevap anahtarlarını, “soru havuzu oluşturup, bundan sonraki yıllarda da çıkmış soruları kullanacağı” gerekçesiyle açıklamadı. Eğitim uzmanları ve üniversite adaylarının konu ile ilgili itirazlarını yüksek sesle dillendirmelerine rağmen, ÖSYM bu konuda geri adım atmadı; hatta sınavın ardından, aklında tuttuğu soruları internet sitelerinden, paylaşan adaylar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. ÖSYM, yaptığı açıklamada, söz konusu adayları, neredeyse “devlet sırrı”nın ifşasına denk gelen bir ceza olan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılabilecekleri konusunda uyardı.

ÖSYM: Bilgilendirme amaçlı

ÖSYM, YGS sonuçlarını ise geçtiğimiz cumartesi yerel seçimlere 1 gün kala yayımladı. Adayların puan ve sıralamalarını internet sitesinden duyuran ÖSYM’nin yine tartışılacak bir uygulamaya daha imza attığı ortaya çıktı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre sonuçların açıklandığı gün akşam saatlerinde cevap kâğıtlarını https://ais.osym.gov.tr adresine yükleyen ÖSYM, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “23 Mart 2014 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (2014-YGS) ait cevap kâğıtlarının görüntüleri ile cevap anahtarları, sınava giren adayların kendi cevap kâğıtlarını inceleyebilmeleri amacıyla 29 Mart 2014 günü saat 20.00’den itibaren erişime açılacaktır. Bu uygulama, adayı ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır.”

Neye göre itiraz edilecek?

Açıklamanın ardından siteye yüklenen cevap kâğıtlarını incelemek isteyen adaylar, sadece optik cevap kâğıtlarının taranmış bir kopyası ile karşılaştı. Herhangi bir adayın sadece kaçıncı soruda hangi şıkkı işaretlediğini görebildiği optik kâğıda dayanarak, aldığı puana ya da sıralamasına itiraz etmesi mümkün değil. Ayrıca adayın sorulara verdiği yanıtlarla, ÖSYM’nin doğru kabul ettiği yanıtların karşılaştırmasının yapılması da imkânsız. Cevap anahtarları da yayınlanmadığı için adayın örneğin matematik testinin 12. sorusunu ve kendi işaretlediği şıkkın ne olduğunu hatırlaması bile kâğıdına itiraz etmesi için yeterli değil.

YGS sonuçlarına itirazların, sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içinde yapılması gerekiyor. Ancak bu durumda adayların neye göre itiraz edeceği bilinmiyor. ÖSYM’ye yapılacak itirazların bedelinin de 50 TL olması tepki topluyor.