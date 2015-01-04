'ÖSYM yüzbinlerce kullanıcıyı engelledi' iddiası sosyal medya karıştı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Twitter hesabının (@OSYMbaskanligi) diğer yüzbinlerce kullanıcıyı engellemesi tartışma yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan iddia sonrası ÖSYM’yi eleştiren binlerce tweet atıldı. ÖSYM’nin resmi Twitter hesabının kullanıcılara yönelik gerçekleştirdiği engellemenin sebebi ise anlaşılamadı.

ÖSYM’den şu ana kadar da konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz Temmuz ayında da KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda şikayet sonrası ÖSYM’nin Twitter hesabının askıya alındığı haberleri gündemi meşgul etmişti.

ÖSYM tarafından bloklandığını öne süren bazı Twitter kullanıcılarının tepkileri: