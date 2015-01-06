ÖSYM yetkilileri Twitter'daki toplu engellemeleri açıkladı

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabı olarak bilinen @OSYMbaskanligi adlı hesabın bazı Twitter kullancılarını engellediği haberleri sosyal medyada tartışma yaratmıştı. ÖSYM'nin Twitter profilini görmek isteyenler, “@OSYMbaskanligi adlı kişiyi takip etmen ve @OSYMbaskanligi adlı kişinin tweetlerini görüntülemen engellendi” yazısı ile karşılaştı.

Esra Ülkar'ın Hürriyet'teki haberine göre, Hürriyet Eğitim’in Twitter hesabı da engellendi. Neden engellendiklerini merak eden Twitter kullanıcıları ise sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak şu yorumları yaptı: “ÖSYM ben ortaokul mezunuyum beni niye engelledin?”, “Bana eski sevgilim engel atmıyor sen kimsin ÖSYM”, “Öğrencilik hayatımın geldiği son nokta ÖSYM’den blok yemek”...

'Bunlar 1-2 yıl içinde yapılan engellemelerdir'

ÖSYM'den alınan bilgiye göre, hakaret ve küfür içerikli tweet atan ve tweet'leri RT eden kullanıcılar önce spamlanıyor tweet'i kaldırmazsa engelleniyor. Bunun neden bir anda gündem olduğunu anlamadıklarını belirten yetkililer “Bunlar 1-2 yıl içinde yapılan engellemelerdir” dedi.

ÖSYM yetkilileri iddiaları şöyle yanıtladı:

“ÖSYM’nin sosyal medya adresini yaklaşık 4 yıldır kullanılmaktayız. Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci 132’inci ve 140’ıncı maddeleri uyarınca hakaret, sövme, ithamda bulunan hesapları elbette engelliyoruz ve engellemek zorundayız. Hakaret içeren paylaşımları takipçimiz olmasa da RT yapan, paylaşımları paylaşanlara da bir şekilde spam bildirmek durumundayız ki yayılmasın. Çünkü gün geliyor haksız ithamlar olabiliyor. Örneğin 2 milyon adayın girmiş olduğu bir KPSS sınavı sonrası dakikada 21 tweet atılabiliyor ve bunların çoğu hakaretten ibaret olabiliyor. Bunlar 1-2 yıl içinde yapılan engellemeler. Biz de anlamış değiliz, bu neden bir anda gündem oldu.

'Twitter üzerinden bir yıldır duyuru paylaşmıyoruz'

Twitter üzerinden bir yıldır hiçbir duyuru paylaşmıyoruz. Bilgi paylaşmadığımız için bizi takip edemeyeceği bir bilgi de yok. Engel koysak bile sosyal medyada bilgi paylaşmıyoruz ki kişilerin bilgi alması engellensin. Çünkü resmi duyurular tebliğ hükmündedir. İnternet kanunu henüz yürürlüğe girmediği için de duyuruları sitemizde paylaşıyoruz. Sınav, hayati bir sınav. Hayati sınav olunca, olumsuz sonuç olunca aday ithamda, küfürde bulunabiliyor. Ancak kamuoyu algısı önemlidir. Sosyal medyaya giren bir kişi ÖSYM yazdığında o küfürleri görmemelidir. Türk Ceza Kanunu’na göre sosyal medyada hakaret, küfür suçtur. Biz kişilere dava açmak yerine -sonuçta hepsi bizim adayımızdır değilse bile aday adıyıdır- bir şekilde hesaplarını engelliyoruz.

'Engellemek ve spam bildirmek Twitter kuralları kapsamında bir haktır'

Bunların önüne geçebilmek için sosyal medyanın verdiği imkânlar çerçevesinde engellemeye çalışıyoruz. Öncelikle spam bildirme yapıyoruz. Spam de paylaşımı kaldır demek. Eğer kaldırmaz da hakaretlerine devam ederse engelliyoruz. ‘ÖSYM’nin takipçisi değiliz ama yine de engellendik’ diyenler var. Takipçimiz olmayıp hakaret içerikli twitleri RT’leri yapıp da twiti kaldırmayanlar da engelleniyor. Engellemek ve spam bildirmek Twitter kuralları kapsamında bir haktır. Bir yasası yoktur bunun “Beni engelledi” şeklinde. Böyle düşünenler yargı yollarını kullanabilir.”

@OSYMbaskanligi hesabından son paylaşılan tweet (4 Ekim 2014) şöyle: