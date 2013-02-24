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Dünya

Oscar'ın sahne arkası Twitter'da

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl Oscar törenlerinin sahne arkası görüntülerini Twitter üzerinden, ünlülerin katkısıyla paylaşmayı planlıyor

24 Şubat 2013 00:08

Los Angeles'ta yarın akşam yapılacak törene katılan ünlüler, sahne arkasındaki “Yeşil Oda”da çektikleri fotoğraflarını anında Akademi'nin Twitter hesabına yükleyebilecek.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Oscar törenlerinde ünlülerin sahne aralarında vakit geçirip son hazırlıklarını yaptığı “Yeşil Oda”ya basının alınmaması nedeniyle, “Sihirli Ayna (Magic Mirror)” adı verilen bu yeni uygulamanın oldukça rağbet göreceği düşünülüyor.

Akademi ayrıca yeni bir video uygulamasıyla törenin kimi anlarının, Twitter ve Facebook üzerinden anında paylaşılmasını ve tekrar izlenebilmesini de sağlayacak.

Oscar ödüllerinin resmi internet sitesinde çeşitli kamera arkası görüntülerinin de paylaşılacağı ve hazırlanan yeni bir blogda, Oscar töreninin “sosyal medya trafiği”nin izlenebileceği ifade ediliyor. 

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