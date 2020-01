84. Oscar ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar'lar, ABD'nin Los Angeles kentindeki Kodak Tiyatrosu'nda sahiplerini buldu.

İşte 84. Oscar ödüllerinin sahipleri:

En iyi film Ödülü:

The Artist"

En İyi Kadın Oyuncu:

Meryl Streep "The Iron Lady"

En İyi Erkek Oyuncu:

Jean Dujardin "The Artist"

En İyi Yönetmen:

Michel Hazanavicius "The Artist"

En İyi Kısa Animasyon:

"The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore" William Joyce, Brandon Oldenburg

En İyi Kısa Metraj Belgesel:

"Saving Face" Daniel Junge, Sharmeen Obaid-Chinoy

En İyi Kısa Film:

"The Shore" Terry George, Oorlagh George

En İyi Orijinal Senaryo:

Woody Allen ''Midnight in Paris''

En İyi Uyarlama Senaryo:

Alexander Payne ve Nat Faxon & Jim Rash "The Descendants"

En İyi Şarkı:

Man or Muppet ''The Muppets''

En İyi Müzik:

"The Artist" Ludovic Bource

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Christopher Plummer ''Beginners''

En İyi Görsel Efekt:

"Hugo" Robert Legato, Joss Williams, Ben Grossmann, Alex Henning

En İyi Animasyon:

"Rango" Gore Verbinski

En İyi Uzun Metraj Belgesel:

"Undefeated" Daniel Lindsay, T.J. Martin, Rich Middlemas

En İyi Ses Kurgusu:

"Hugo" Philip Stockton, Eugene Gearty

En İyi Ses Miksajı:

"Hugo" Tom Fleischman, John Midgley

En İyi Kurgu:

"The Girl With The Dragon Tattoo" Angus Wall, Kirk Baxter

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Octavia Spencer "The Help"

En İyi Yabancı Film:

Jodaeiye Nader az Simin (A Separation) Asghar Farhadi (Iran)

En İyi Makyaj:

"The Iron Lady" Mark Coulier, J. Roy Helland

En İyi Kostüm Tasarımı:

"The Artist" Mark Bridges

En İyi Görüntü Yönetmeni:

"Hugo" Robert Richardson

En İyi Sanat Yönetmeni:

"Hugo" Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo