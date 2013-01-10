Oscar adayları açıklandı

85. Oscar Ödülleri adayları belli oldu. Oscar adaylarını gecenin sunucusu Seth MacFarlane ve oyuncu Emma Stone açıkladı. 'Lincoln' 12, 'Life of Pi' 11 dalda aday gösterildi.
85. Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 24 Şubat gecesi sahiplerini bulacak.
Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in 'Lincoln' filmi 12 dalda Oscar'a aday gösterildi. 'Lincoln'un ardından yönetmenliğini Ang Lee'nin yaptığı 'Life of Pi' 11 dalda Oscar'a aday.
İşte kategoriler ve adaylar:
En iyi film
Lincoln
Silver Lininings PlayBook
Zero Dark Thirty
Les Misrables
Life of Pi
Amour
Django Unchained
Argo
En iyi erkek oyuncu
Daniel Day-Lewis (Lincoln)
Denzel Washington
Hugh Jackman (Sefiller)
Bradley Cooper (Silver Linings Playbook)
Joaquin Phoenix (The Master)
En iyi kadın oyuncu
Naomi Watts
Jessica Chastain
Jennifer Lawrance (Silver Linings Playbook)
Emmanuelle Riva
Quvenzhané Wallis
En iyi yönetmen
Ang Lee (Life of Pi)
Steven Spielberg (Lincoln)
Michael Haneke (Amour)
Benh Zeitlin (Beasts of the Southern Wild)
David O. Russell (Silver Linings Playbook)
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Philip Seymour Hoffman (The Master)
Robert De Niro (Silver Linings Playbook)
Alan Arkin (Argo)
Tommy Lee Jones (Lincoln)
Christopher Waltz (Django Unchained)