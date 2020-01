Oscar adayları açıklandı

85. Oscar Ödülleri adayları belli oldu. Oscar adaylarını gecenin sunucusu Seth MacFarlane ve oyuncu Emma Stone açıkladı. 'Lincoln' 12, 'Life of Pi' 11 dalda aday gösterildi.

85. Oscar ödüllerinin adayları belli oldu. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri 24 Şubat gecesi sahiplerini bulacak.

Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in 'Lincoln' filmi 12 dalda Oscar'a aday gösterildi. 'Lincoln'un ardından yönetmenliğini Ang Lee'nin yaptığı 'Life of Pi' 11 dalda Oscar'a aday.

İşte kategoriler ve adaylar:

En iyi film

Lincoln

Silver Lininings PlayBook

Zero Dark Thirty

Les Misrables

Life of Pi

Amour

Django Unchained

Argo

En iyi erkek oyuncu

Daniel Day-Lewis (Lincoln)

Denzel Washington

Hugh Jackman (Sefiller)

Bradley Cooper (Silver Linings Playbook)

Joaquin Phoenix (The Master)

En iyi kadın oyuncu

Naomi Watts

Jessica Chastain

Jennifer Lawrance (Silver Linings Playbook)

Emmanuelle Riva

Quvenzhané Wallis

En iyi yönetmen

Ang Lee (Life of Pi)

Steven Spielberg (Lincoln)

Michael Haneke (Amour)

Benh Zeitlin (Beasts of the Southern Wild)

David O. Russell (Silver Linings Playbook)

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Philip Seymour Hoffman (The Master)

Robert De Niro (Silver Linings Playbook)

Alan Arkin (Argo)

Tommy Lee Jones (Lincoln)

Christopher Waltz (Django Unchained)