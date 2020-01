85. Oscar Ödülleri'nin aday 9 filmi belli oldu

85. Oscar Ödülleri'nde 71 filmin aday adayı olduğu, 'En İyi Yabancı Film' dalında ön elemeyi geçen 9 film belli oldu.

Cannes'da Altın Palmiye'yi kazanan Michael Haneke'nin son filmi 'Amour', gösterildiği birçok festivalden ödülle dönen 'Beyond the Hills' ve Fransa'nın gişe rekortmeni filmi 'Can Dostum' da (The Intouchables) adaylar arasında yer aldı.

İki aşamalı bir oylamayla seçilen 'En İyi Yabancı Film' aday sayısının, 5'e ineceği belirtildi.

İşte Oscar için ön elemeyi geçen 9 film:

"Amour" Michael Haneke, Avusturya

"War Witch" Kim Nguyen, Kanada

"No" Pablo Larraín, Şili

"A Royal Affair," Nikolaj Arcel, Danimarka

"The Intouchables" Olivier Nakache ve Eric Toledano, Fransa

"The Deep" Baltasar Kormákur, İzlanda

"Kon-Tiki" Joachim Rønning ve Espen Sandberg, Norveç

"Beyond the Hills" Cristian Mungiu, Romanya

"Sister" Ursula Meier, İsviçre

İlk 9'a kalamayan filmler arasında ise Christian Petzold imzalı 'Barbara' dikkat çekti.

85. Oscar Ödül Töreni 24 Ocak'ta gerçekleştirilecek.