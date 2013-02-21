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Kültür-Sanat

Oscar adayı Filistinli yönetmen ABD'ye alınmadı

Oscar töreni için ABD'ye giden Filistinli yönetmen Emad Burnat, Los Angeles havaalanında terörist muamelesi yapılarak alıkoyuldu

21 Şubat 2013 15:41


Oscar adayı Filistinli yönetmen Emad Burnat, 24 Şubat'ta düzenlenecek Oscar Ödülleri törenine katılmak için gittiği Los Angeles havaalanında alıkoyuldu. Burnat, yetkilileri Oscar'a aday olduğuna inandıramayınca devreye Michael Moore girdi.

'5 Kırık Kamera' isimli filmiyle, 'En İyi Belgesel' kategorisinde Oscar'a aday gösterilen Filistinli Yönetmen Emad Burnat'ın, ödül törenine katılmak üzere gittiği ABD'de, ülkeye girişine izin verilmedi.

Göçmenlik bürosu yetkililerini Oscar'a aday olduğuna inandıramayan yönetmen; eşi ve 8 yaşındaki oğluyla birlikte Los Angeles havaalanında yaklaşık bir saat süresince alıkoyuldu.

Yetkililer, yönetmenden Oscar'a aday olduğunu kanıtlamasını; aksi takdirde Los Angeles'a uçtukları Türkiye'ye geri gönderileceklerini söyledi.

Oscar ödüllü yönetmen Michael Moore, olaya Twitter üzerinden tepki gösterdi. Moore attığı tweette, "Görünüşe göre göçmenlik bürosu yetkililileri bir Filistinli'nin nasıl olup da Oscar'a aday olmuş olabileceğini kavrayamadı" dedi.

Havaalanındaki kriz, Michael Moore'un Oscar yetkililerini arayıp durumu bildirmesi üzerine çözüldü. 1 saatlik bekleyişin ardından yönetmen Emad Burnat ve ailesinin ABD'ye girişine izin verildi.

Amatör yönetmen Burnat'ın '5 Kırık Kamera'sı, 'En İyi Belgesel' dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Filistin filmi olma özelliğini taşıyor.

Film, Batı Şeria'daki Bil'in köyünün 5 yıldır süren pasif direnişin hikayesini konu alıyor.

24 Şubat gecesi '5 Kırık Kamera'; 'The Gatekeepers', 'How to Survive a Plague', 'The Invisible War' ve 'Searching for Sugar Man' ile birlikte 'En İyi Belgesel' Oscar'ı için yarışacak.

 

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