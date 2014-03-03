Oscar gecesinde ünlülerin 'selfie' pozu Twitter'da rekor kırdı

Sinema dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Oscar, dün gece sahiplerini buldu. Gecenin sunucusu ünlü komedyen Ellen DeGeneres’in birçok ünlü yıldızla birlikte çektiği “selfie” 2 milyon 300bin’den fazla retweet edilerek Twitter rekoru kırdı.

Ellen DeGeneres'in "eğer Bradley'in kolu daha uzun olsaydı en iyi fotoğraf olabilirdi"notuyla paylaştığı karede Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Julia Roberts, Bradley Cooper, Lupita Nyong’o, Kevin Spacey ve Jared Leto görülüyor.

Twıtter çöktü

Yaşanan yoğun tweet trafiğinden, sosyal paylaşım sitesi 20 dakika erişilemez oldu. Twitter, teknik aksaklıktan dolayı özür diledi.

Rekoru Obama'dan aldı

Bir önceki retweet rekoru, ABD Devlet Başkanı Barack Obama’ya aitti. Obama'nın 2012’deki seçim zaferinin ardından “Four more years” (Dört yıl daha) adlı mesajıyla eşi Michelle ile sarıldığı fotoğraf 700 binin üzerine retweet almıştı.