Oscar gecesi sürprizsiz sonlandı

86. Akademi Ödülleri, Los Angeles Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir geceyle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ellen DeGeneres’in yaptığı Oscar gecesi sürpriz neticelerden uzak, beklenen isimlerin ödüle uzandığı bir seremoniden oluştu. “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüyle açılan gecede Oscar heykelciğini beklendiği üzere “Dallas Buyers Club” filmindeki performansıyla Jared Leto kucakladı.

“En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi Altın Küre’lerin aksine, “12 Years A Slave” filmindeki performansıyla genç aktris Lupita Nyong'o oldu. Gecenin büyük ödüllerinden “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar’ı da yine beklendiği üzere “Dallas Buyers Club” filmindeki performansıyla Matthew McConaughey’e giderken, “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Woody Allen imzalı “Blue Jasmine”deki rolüyle Cate Blanchett aldı.

“En İyi Yönetmen” Oscar’ını vermek üzere aktris Angelina Jolie ile beraber sahneye gelen emektar aktör Sidney Poitier salondaki izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Gecenin favori yapımlarından “Gravity” her ne kadar “En İyi Film” Oscar’ını kazanamadıysa da gecenin en çok ödül alan filmi oldu. Alfonso Cuaron’un “En İyi Yönetmen” ödülünü de aldığı “Gravity”, toplamda aday olduğu 10 kategoriden 7’sini kazanarak büyük bir zafer elde etti.

Gecenin büyük ödülü “En İyi Film” Oscar’ını kazanan yapım “12 Years A Slave”, aday olduğu 9 kategoride sadece 3 Oscar kazanabildi.

Her yıl olduğu gibi bu kez de Akademi Ödülleri birbirinden eğlenceli enstantanelere sahne oldu. Sunucu Ellen DeGeneres’in sıkça aday isimlerin yanına gelerek hazırladığı süprizler geceyi hayli renklendirdi. Sahneye konuluşunun 75. Yıldönümü nedeniyle klasikleşmiş müzikal “The Wizard Of Oz”a vefa göstermeyi unutmayan Akademi, sinema dünyasının yitirdiği isimleri anmayı da her yıl olduğu gibi yine ihmal etmedi.

86. Akademi Ödüllerinin kazananları şöyle sıralandı:

En İyi Film: "12 Years a Slave."

En İyi Erkek Oyuncu: Matthew McConaughey, "Dallas Buyers Club."

En İyi Kadın Oyuncu: Cate Blanchett, "Blue Jasmine."

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Jared Leto, "Dallas Buyers Club."

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Lupita Nyong'o, "12 Years a Slave."

En İyi Yönetmen: Alfonso Cuaron, "Gravity."

En İyi Yabancı Dilde Film: "The Great Beauty," Italy.

En İyi Uyarlama Senaryo: John Ridley, "12 Years a Slave."

En İyi Özgün Senaryo: Spike Jonze, "Her."

En İyi Animasyon Film: "Frozen."

En İyi Prodüksiyon Tasarımı: "The Great Gatsby."

En İyi Görüntü Yönetmenliği: "Gravity."

En İyi Ses Miksajı: "Gravity."

En İyi Ses Kurgusu: "Gravity."

En İyi Özgün Film Müziği: "Gravity," Steven Price.

En İyi Orijinal Şarkı: "Let It Go" from "Frozen."

En İyi Kostüm Tasarımı: "The Great Gatsby."

En İyi Saç & Makyaj: "Dallas Buyers Club."

En İyi Kısa Animasyon: "Mr. Hublot."

En İyi Belgesel: "20 Feet from Stardom."

En İyi Kısa Belgesel : "The Lady in Number 6: Music Saved My Life."

En İyi Kurgu: "Gravity."

En İyi Kısa Film: "Helium."

En İyi Görsel Efekt: "Gravity."