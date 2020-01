86. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Film ödülünü '12 Years A Slave' alırken, 'Gravity' En İyi Yönetmen dahil toplam 6 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu. En İyi Erkek Oyuncu Matthew McConaughey ve En İyi Kadın Oyuncu Cate Blanchett seçildi.

Komedyen Ellen DeGeneres’in sunduğu gecede renkli anlar yaşadı.

Beklenen ödüller

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı Dallas Buyers Club ile Jared Leto'nun, En Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ı ise 12 Years A Slave'deki rolüyle Lupita Nyong'o'nun oldu.

İtalyan yapımı 'Great Beauty'Yabancı Film kategorisinde ödüle ulaştı.

En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ını Her ile Spike Jonze, Uyarlama Senaryo Oscar'ını ise 12 Years a Slave ile John Ridley kazandı.

İşte gecenin kazananları:

En İyi Film

12 Years A Slave

En İyi Yönetmen

Alfonso Cuaron (Gravity)

En İyi Kadın Oyuncu

Cate Blanchett (Blue Jasmine)

En İyi Erkek Oyuncu

Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Lupita Nyong'o (12 Years A Slave)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Jared Leto (Dallas Buyers Club)

En İyi Orjinal Senaryo

Her (Spike Jonze)

En İyi Uyarlama Senaryo

12 Years A Slave (John Ridley)

En İyi Yabancı Film

The Great Beauty

En İyi Görüntü Yönetimi

Gravity (Emmanuel Lubezki)

En İyi Sanat Yönetimi

The Great Gatsby (Catherine Martin ve Beverley Dunn)

En İyi Anismasyon

Frozen

En İyi Belgesel

Twenty Feet from Stardom

En İyi Belgesel (Kısa)

The Lady In Number 6

En İyi Animasyon (Kısa)

Mr. Hublot (Laurent Witz ve Alexandre Espigares)

En İyi Kısa Film

Hellium

En İyi Müzik

Gravity (Steven Price)

En İyi Şarkı

Let It Go (Frozen)

En İyi Görsel Efekt

Gravity (Tim Webber, Chris Lawrence, Dave Shirk ve Neil Corbould)

En İyi Kurgu

Gravity

En İyi Ses Miksajı

Gravity (Skip Lievsay, Niv Adiri, Christopher Benstead ve Chris Munro)

En İyi Ses Kurgusu

Gravity (Glenn Freemantle)