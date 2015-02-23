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Kültür-Sanat

Oscar gecesinde Sean Penn'den ırkçı şaka

Bu yıl 87'ncisi düzenlenen Oscar ödülleri gecesine Sean Penn'ın ırkçı şakası damga vurdu

23 Şubat 2015 18:44

Ünlü oyuncu Sean Penn’in 87’inci Oscar Ödül Töreni’nde en iyi yönetmen ödülünü açıklarken, yakın arkadaşı Meksikalı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu hakkında yaptığı ırkçı şakayı Inarritu beğense de birçok kişinin tepkisini çekti.

Sean Penn, 'En İyi Yönetmen' ödülünü 'Birdman' filmiyle kazanan Meksika asıllı yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu’yu sahneye “Kim bu o…çocuğuna buraya gelmesi için yeşil kart verdi” diyerek davet etti. Penn'in bu tatsız şakasından sonra salonda bulunan davetliler şok oldu. Amerika'da ve dünyanın dört bir tarafında televizyon başındaki özellikle Latin kökenli izleyiciler sosyal medya üzerinden Sean Pean'i ağır bir dille eleştirdiler.

Ödülü, Sean Penn'in elinden alan ünlü direktör Alejandro Gonzales Inarritu yaptığı konuşmanın sonunda, Meksikalı olmaktan gurur duyduğunu ve ödülü ülkesine ve dünyanın dört bir köşesinde yaşayan Latinlere ithaf ettiğini söyledi.

Inarritu, ödül töreni sonrasında Sean Penn'in konuşmasını hatırlatan basın mensuplarına, "Ben komik buldum. Yalnızca gerçek arkadaşlıkların hayatta kalabildiği dünyada benim Sean ile biraz vahşi bir ilişkimiz oldu hep. 21 Gram'da birlikte çalışırken de hep böyle şakalar yapardı. Ben de ona, size şimdi söyleyemeyeceğim ağır espriler yapmışımdır" dedi.

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