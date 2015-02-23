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Yaşam
Deutsche Welle

Oscar'a Birdman damgasını vurdu

Sinema dünyasının en prestijli ödülü sayılan Oscarlar Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene dört dalda ödül alan Birdman damgasını vurdu.

23 Şubat 2015 11:17


Los Angeles’taki Dolby Theatre’da yapılan törende Birdman en iyi film ödülünü alırken, yönetmen Alejandro González Iñárritu en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. En iyi görüntü yönetmeni ve en iyi orijinal senaryo ödülleri de Birdman’e verildi. Profesör Stephen Hawking’in yaşamını konu olan The Theory of Everything’de profesörü oynayan Eddie Redmayne en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, ünlü oyuncu Julianne Moore, Still Alice’deki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Ana kategorilerde ödül kazananlar ve filmler şöyle:

En iyi film: Birdman

En iyi yönetmen: Alejandro González Iñárritu, Birdman

En iyi erkek oyuncu: Eddie Redmayne, The Theory of Everything

En iyi kadın oyuncu: Julianne Moore, Still Alice

En iyi yardımcı erkek oyuncu: J.K. Simmons, Whiplash

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Arquette, Boyhood

En iyi özgün senaryo: Birdman

En iyi görüntü yönetmeni: Emmanuel Lubezki (Birdman)

En iyi uyarlama senaryo: The Imitation Game

En iyi belgesel: CitizenFour

En iyi kısa film: The Phone Call

En iyi animasyon: Big Hero

En iyi müzik: Alexandre Desplat, Grand Budapest Hotel

En iyi şarkı: Glory, Selma

En iyi yabacı dilde film: Ida, Polonya

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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