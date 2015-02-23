Oscar'a Birdman damgasını vurdu

Los Angeles’taki Dolby Theatre’da yapılan törende Birdman en iyi film ödülünü alırken, yönetmen Alejandro González Iñárritu en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. En iyi görüntü yönetmeni ve en iyi orijinal senaryo ödülleri de Birdman’e verildi. Profesör Stephen Hawking’in yaşamını konu olan The Theory of Everything’de profesörü oynayan Eddie Redmayne en iyi erkek oyuncu ödülünü alırken, ünlü oyuncu Julianne Moore, Still Alice’deki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Ana kategorilerde ödül kazananlar ve filmler şöyle:
En iyi film: Birdman
En iyi yönetmen: Alejandro González Iñárritu, Birdman
En iyi erkek oyuncu: Eddie Redmayne, The Theory of Everything
En iyi kadın oyuncu: Julianne Moore, Still Alice
En iyi yardımcı erkek oyuncu: J.K. Simmons, Whiplash
En iyi yardımcı kadın oyuncu: Patricia Arquette, Boyhood
En iyi özgün senaryo: Birdman
En iyi görüntü yönetmeni: Emmanuel Lubezki (Birdman)
En iyi uyarlama senaryo: The Imitation Game
En iyi belgesel: CitizenFour
En iyi kısa film: The Phone Call
En iyi animasyon: Big Hero
En iyi müzik: Alexandre Desplat, Grand Budapest Hotel
En iyi şarkı: Glory, Selma
En iyi yabacı dilde film: Ida, Polonya