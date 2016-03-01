T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Oscar, Amy Winehouse'un babasını mutlu etmedi!

Mitch Winehouse, yönetmeni 'herkesi kandırmak'la suçladı

01 Mart 2016 19:38

2011 yılında vefat eden efsane müzisyen Amy Winehouse'un hayatını anlatan Amy belgeselinin 88. Oscar Ödüllerinden 'en iyin belgesel'le dönmesi sanatçının babasını mutlu etmedi. Mitch Winehouse, belgeselin yönetmeni Asif Kapadia'yı 'herkesi kandırmak' ile suçluyor...

Radikal'in haberine göre, belgeselin hazırlık aşamasında da kızı ile olan ilişkiyi olduğu gibi gözler önüne seren belgeselin yayınlanmasını engellemek için pek çok girişimde bulunan Mitch Winehouse, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belgeselin Oscar almış olmasının onun filme bakışını değiştirmediğini yazdı. Winehouse ayrıca, belgeselin yönetmeni Asif Kapadia için, ‘Herkesi kandırdı’ dedi.

 

Belgeselde Mitch Winehouse'un Amy St Lucia’da rehabilitasyondayken yanında çekim ekibi ile onu ziyarete gitmesi ve Any Winehouse’u hayranları ile konuşmaya açıkça zorlaması görüntülerine de yer verilmişti.

Mitch Winehouse’un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu belgeselin Amy Winehouse’u olması gereken gibi yansıtmadığı, kendisinin bu konuda girişimleri olduğu ancak bu noktada daha fazla bir şey söylemeyeceğini de belirtti.

ETİKETLER

oscaramy winehousemitchhaberbelgeselsinema

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24