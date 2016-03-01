Oscar, Amy Winehouse'un babasını mutlu etmedi!

2011 yılında vefat eden efsane müzisyen Amy Winehouse'un hayatını anlatan Amy belgeselinin 88. Oscar Ödüllerinden 'en iyin belgesel'le dönmesi sanatçının babasını mutlu etmedi. Mitch Winehouse, belgeselin yönetmeni Asif Kapadia'yı 'herkesi kandırmak' ile suçluyor...

Radikal'in haberine göre, belgeselin hazırlık aşamasında da kızı ile olan ilişkiyi olduğu gibi gözler önüne seren belgeselin yayınlanmasını engellemek için pek çok girişimde bulunan Mitch Winehouse, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, belgeselin Oscar almış olmasının onun filme bakışını değiştirmediğini yazdı. Winehouse ayrıca, belgeselin yönetmeni Asif Kapadia için, ‘Herkesi kandırdı’ dedi.

Belgeselde Mitch Winehouse'un Amy St Lucia’da rehabilitasyondayken yanında çekim ekibi ile onu ziyarete gitmesi ve Any Winehouse’u hayranları ile konuşmaya açıkça zorlaması görüntülerine de yer verilmişti.

Mitch Winehouse’un Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu belgeselin Amy Winehouse’u olması gereken gibi yansıtmadığı, kendisinin bu konuda girişimleri olduğu ancak bu noktada daha fazla bir şey söylemeyeceğini de belirtti.