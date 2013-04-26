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Kültür-Sanat

Amy Winehouse belgeseli güvenilir ellerde

Ödüllü İngiliz yönetmen Asif Kapadia, 2 yıl önce hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Amy Winehouse'in belgeselini çekmeye hazırlanıyor

26 Nisan 2013 10:41

'Senna' ile 2010'da BAFTA'da ödül kazanan yönetmen Asif Kapadia, 2 yıl önce hayatını kaybeden Amy Winehouse hakkında bir belgesel çekecek.

Focus Features International Şirketi, belgeselin, 23 Temmuz 2011'de henüz 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden ölen Grammy ödüllü genç sanatçının yaşamını daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntüleri kullanarak anlatacağını açıkladı.

Winehouse'un ailesi, daha önce de birçok belgesel teklifi aldıklarını ancak yönetmen Kapadia ile yapımcı James Gay-Rees'in Amy'nin öyküsüne son derece duyarlı ve dürüst bir biçimde yaklaştığını söyledi.

Kapadia, 1994 yılında bir trafik kazasında yaşamını yitiren Brezilyalı F1 pilotu Ayrton Senna'nın yaşamını anlatan "Senna" adlı filmiyle 2010'da BAFTA ödülünü kazanmıştı.

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