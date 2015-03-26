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Dünya

Ortak Arap ordusu kuruluyor

Arap Birliği bir süredir oluşturmayı tartıştığı ortak Arap ordusu fikrini, Yemen'deki Şii Husi ilerleyişi sonrasında hayata geçirmeye karar verdi

26 Mart 2015 23:11

Arap dışişleri bakanları, ortak bir Arap ordusu kurulması konusunda prensipte anlaştı.

Mısır devlet televizyonun haberine göre, acil müdahale timi niteliğindeki ordu için Arap Birliği Genel Sekreteri'nden genelkurmay başkanlarıyla bir ay içinde müzakerede bulunması istendi.

Arap Birliği bir süredir oluşturmayı tartıştığı ortak Arap ordusu fikrini, Yemen'deki Şii Husi ilerleyişi sonrasında hayata geçirmeye karar verdi.

Hazırlanan taslak, yarın Suudi Arabistan'da toplanacak Arap Birliği zirvesinde oylanacak.

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