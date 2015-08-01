T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ortadan kaybolan Arda Kural bulundu

Şizofreni teşhisi konan oyuncu Arda Kural'ın Balıklı Rum Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirlendi

01 Ağustos 2015 18:27

Geçtiğimiz günlerde annesinin kaybolduğunu belirterek yardım istediği oyuncu Arda Kural bulundu. Büyükçekmece Belediyesi'nin Kural'ı Balıklı Rum Hastanesi'ne yerleştirdiği ve burada tedavi altına alındığı belirlendi. 

Aslı Hünbel ile Rengarenk programında yayınlanan habere göre, Büyükçekmece Belediyesi hastanede tedavisinin tamamladıktan sonra rahat bir yaşam sürmesi için oyuncuya bir de ev tahsil edecek. 

Arda Kural, bir süre önce maddi sıkıntılar nedeniyle evinden çıkarılmış ve Büyükçekmece Sahili'nde yaşamaya başlamıştı. 

Şizofreni hastalığı nedeni ile iş hayatına ara veren ve bir süredir annesiyle yaşayan Kural, geçen yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştü. 

ETİKETLER

arda kuralşizofrenitedavibüyükçekmece

İlgili Haberler

Arda Kural: Röportaj yapmak için 10 bin TL isterim

Geçirdiği psikolojik rahatsızlık sonrası medyanın ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu Arda Kural, bu ilgiyi paraya çevirecek

Arda Kural sokakta mı yaşamaya başladı?

Bir zamanlar dizilerin aranan oyuncusu arasında gösterilen Arda Kural'ın komşuları tarafından polise şikâyet edildiği iddia edildi

Belediye ve kaymakamlık Arda Kural için harekete geçti

Büyükçekmece Belediyesi ve Kaymakamlığından yapılan açıklamada zor günler geçiren Kural’ın ihtiyaçlarının giderileceği belirtildi

Sokakta yaşamaya başlayan Arda Kural'dan açıklama

'Benim sorunum özgürlükle...'

Arda Kural kayboldu

Ünlü oyuncunun annesi, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek yardım istedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24