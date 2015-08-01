Ortadan kaybolan Arda Kural bulundu

Geçtiğimiz günlerde annesinin kaybolduğunu belirterek yardım istediği oyuncu Arda Kural bulundu. Büyükçekmece Belediyesi'nin Kural'ı Balıklı Rum Hastanesi'ne yerleştirdiği ve burada tedavi altına alındığı belirlendi.

Aslı Hünbel ile Rengarenk programında yayınlanan habere göre, Büyükçekmece Belediyesi hastanede tedavisinin tamamladıktan sonra rahat bir yaşam sürmesi için oyuncuya bir de ev tahsil edecek.

Arda Kural, bir süre önce maddi sıkıntılar nedeniyle evinden çıkarılmış ve Büyükçekmece Sahili'nde yaşamaya başlamıştı.

Şizofreni hastalığı nedeni ile iş hayatına ara veren ve bir süredir annesiyle yaşayan Kural, geçen yıl Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştü.