Sokakta yaşamaya başlayan Arda Kural'dan açıklama

Sokaklarda yaşadığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Arda Kural, ısrarlarına rağmen akrabalarının yanına taşınmıyor. Kural “Benim sorunum özgürlükle. Kimseyle yaşayamam. Hayatımda biri olursa evlenirim ama. Kendi özgür ailemi kurarım” dedi.

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre, kirayı ödeyemedikleri için annesiyle birlikte oturdukları apartman dairesinden çıkarılan Arda Kural’ın sokaklarda yaşamaya başladığı haberi ses getirdi. Birkaç gece apartmanın bahçesindeki hamakta sabahlayan, komşularının tepkisiyle karşılaşınca da Büyükçekmece’deki bir kafede kalmaya başlayan Kural için Büyükçekmece Belediyesi harekete geçti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Hemen başkan yardımcısı arkadaşıma talimat vereceğim. Arda Kural ve annesinin ihtiyaçları neyse, tespit edip gerekenleri yapacağız. Tedavi edilmesi gerekirse, bunun için imkân yaratılır. Yaşadıkları ev sorunu için ise kira vb. ne tür destek gerekirse verilir” açıklamasını yaptı.

Arda Kural’ın annesi Gülnur Kural, evden çıkarıldıktan sonra abisinin evine taşındığını, ancak oğlunu yanına gelmesi konusunda ikna edemediğini söylemişti. Arda Kural ise annesiyle yaşamak istemediğini söyledi:

“Annemle anlaşamıyorum. Beni boğuyor. Her şeyi kendi biliyor."

Tedavisinin devam ettiğini de açıklayan Kural, “Psikolojik bir rahatsızlık yaşadım. Hâlâ tedavi sürecindeyim. Hastaneye de gidiyorum” dedi.

Gösterilen ilgiden memnun olan Arda Kural, “Herkes haberin yalan olduğunu düşünerek yanıma geliyor. Sayenizde beni hatırladılar, teşekkür ederim” dedi.