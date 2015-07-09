Belediye ve kaymakamlık Arda Kural için harekete geçti

Bir dönem şizofreni tedavisi gören oyuncu Arda Kural’ın yaşadığı zorlukların basında yer almasından sonra yetkililer harekete geçti. Ev kirasını ödeyemedikleri için annesi ile yaşadıkları evi terk etmek zorunda kalan Kural için Büyükçekmece Belediyesi kolları sıvadı. Kural Ailesi için Büyükçekmece Kaymakamlığı da harekete geçti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Sosyal belediyecilik en önemli önceliklerimizden… Bir oyuncu da olsa normal bir yurttaş da olsa aynı duyarlılığı gösteririz. Hemen, başkan yardımcısı arkadaşımı talimatlandıracağım. Arda Kural ve annesinin ihtiyaçları neyse bunları tespit edip gerekenleri yaparız. Tedavi edilmesi gerekirse bunun için uygun bir imkân yaratılır; öte yandan yaşadıkları ev sorunu için ise kira vb. ne tür destek gerekirse bunlar yapılır” dedi.

Bir zamanlar ‘yerli Leonardo DiCaprio’ olarak anılan ve dizilerin aranan oyuncuları arasında gösterilen Arda Kural, 2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde şizofreni tedavisi gördüğü haberleriyle gündeme gelmişti. Arda Kural’ın yaşadığı sıkıntılar zaman zaman da gündeme geliyordu.

Ancak en son annesi ile yaşadıkları evi boşaltmak zorunda kalmaları genç oyuncunun sevenlerini üzdü.

Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat da, yaptığı açıklamada kaymakamlık olarak Kural ailesi için gerekli tüm ihtiyaçları gidereceklerini kaydetti. Kaymakam Arat, “İlgili arkadaşlara gerekli talimatları şimdi veriyorum. Merhum 11. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in deyimi ile devlet hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmaz” şeklinde konuştu.