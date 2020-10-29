Ortaçağ'daki hayvan yargılamalarından insan merkezli adalet kurgusuna: Adalet Atlası podcast serisinin 3. bölümü yayında

Anadolu Kültür’ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin “İnsan sonrası adalet” başlıklı üçüncü bölümü bugün (29 Ekim) yayına girdi. Bölümde, hukukçu Cansu Muratoğlu, kültürel çalışmalardan Emre Koyuncu ve karşılaştırmalı edebiyat alanından Merve Şen, Orta Çağ’da görülen hayvan yargılamalarından yola çıkarak adaleti insan merkezli kurgulamanın sonuçlarını anlatıyor.

Oyuncu Tülin Özen’in buğday bitlerinin yargılandığı bir davayı aktarımıyla açılan bu bölümde, faillik ve sorumluluk temaları insan sonrası (posthuman) teori eşliğinde tartışılıyor. Hazal Özvarış’ın moderatörlüğünü yaptığı bölümde yanıtı aranan sorular şöyle:

İnsan kendi kurduğu mahkemelerde tarih boyunca kimleri, neleri yargıladı? Hukukun öznesi olmaktan kimler, neler dışlandı? Hukuki kişilik nasıl kurgulandı? Haysiyet kimlere, nelere atfedildi? Posthümanizm nasıl bir açılım sunuyor? İnsan olmayanın aklından geçenleri bilemezken ona adil davranmak nasıl mümkün? Posthümanist yaklaşımların hukuken karşılığı mümkün mü?

İlgilenenler, bu bölüme ve Adalet Atlası'nın diğer bölümlerine serinin Spotify, Apple hesaplarından veya Anadolu Kültür’ün sitesinden ulaşılabilirler.

Adalet Atlası nedir?

Güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan bu seri 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, Hazal Özvarış’ın sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.



Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğimize, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bıraktığımız da sorgulanıyor.

Neden podcast, neden bu bölümler?

Anadolu Kültür, bazı üniversitelerin de kapatıldığı, ifade özgürlüğünün çeşitli yollarla sınırlandırıldığı günümüzde adaleti en baştan düşünmeye ihtiyaç duyanlara ulaşabilmek için araç olarak podcasti seçti.



Pandemi dönemine denk gelişiyle, çoğu çevrimiçi yapılan sohbetlerde ele alınan konuları Danışma Kurulu belirledi. Kurulda, psikososyal çalışmalar ve film sosyolojisi alanlarında çalışan akademisyen Umut Tümay Arslan, hukuk sosyolojisi, insan hakları ve devlet kuramı çalışan hukukçu Kasım Akbaş, Altyazı Fasikül: Özgür Sinema projesinin yürütücüsü sinema yazarı Senem Aytaç, geçmişle yüzleşmenin yanı sıra nörobilim ile adalet ilişkisini araştıran hukukçu Ozan Erözden, feminist hukuk teorisi ve Nazi dönemi hukuk uygulamalarını çalışan hukukçu Ceren Akçabay ve Osmanlı edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat alanında çalışan akademisyen Mehmet Fatih Uslu yer aldı.

Yeni bölümlere ne zaman, nasıl ulaşabilirsiniz?

15 Ekim’den itibaren her Perşembe, yeni bir bölüm tüm podcast mecralarında yayına giriyor. Spotify ve Apple Podcasts gibi platformların yanı sıra dinleyiciler, Anadolu Kültür'ün internet sitesinden ve Adalet Atlası'nın sosyal medya hesaplarından içeriğe ulaşabilir.



Konulara dair daha fazlasına erişmek isteyen dinleyiciler için, konukların konuya dair önerdiği filmler ve okumalar sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, Instagram) paylaşılıyor.

TIKLAYIN | Anadolu Kültür'ün ilk podcast serisinin yayını başladı: Adalet Atlası



TIKLAYIN | Adalet Atlası podcast serisinin 'Adalet Duygusu' bölümü yayında



