Anadolu Kültür'ün ilk podcast serisinin yayını başladı: Adalet Atlası

T24 Haber Merkezi

Anadolu Kültür'ün ilk podcast projesi Adalet Atlası, bugün (15 Ekim 2020 Perşembe) yayına başladı. İlk bölümde, felsefe alanında çalışan Prof. Nazile Kalaycı ve hukukçu Doç. Dr. Ertuğrul Uzun, adalet ve hukuk arasındaki mesafeyi tragedyalardan yola çıkarak konuşuyor.

"Antigone'den bugüne: Hukuk adaletin neresine denk düşer?" başlıklı ilk bölümde “hukuk ve adalet nasıl ve neden karşı karşıya geliyor, 2500 yıl önce yazılmış metinlerle bugünün meseleleri arasında nasıl paralellikler var, hukuk adaleti tesis eder mi” gibi pek çok soruya yanıt aranıyor.

Adalet Atlası'nın ilk bölümüne podcast yayını mecralarından Spotify ve Apple Podcasts bu linklerinden ulaşılabilir.

Adalet Atlası nedir?

Güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan bu seri 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, Hazal Özvarış moderatörlüğünde soruları yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğimize, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bıraktığımız da sorgulanıyor.

Neden podcast, neden bu bölümler?

Anadolu Kültür, bazı üniversitelerin de kapatıldığı, ifade özgürlüğünün çeşitli yollarla sınırlandırıldığı günümüzde adaleti en baştan düşünmeye ihtiyaç duyanlara ulaşabilmek için araç olarak podcasti seçti.

Pandemi dönemine denk gelişiyle, çoğu çevrimiçi yapılan sohbetlerde hangi konuların ele alınacağını Danışma Kurulu belirledi. Kurulda, psikososyal çalışmalar ve film sosyolojisi alanlarında çalışan akademisyen Umut Tümay Arslan, hukuk sosyolojisi, insan hakları ve devlet kuramı çalışan hukukçu Kasım Akbaş, Altyazı Fasikül: Özgür Sinema projesinin yürütücüsü sinema yazarı Senem Aytaç, geçmişle yüzleşmenin yanı sıra nörobilim ile adalet ilişkisini araştıran hukukçu Ozan Erözden, feminist hukuk teorisi ve Nazi dönemi hukuk uygulamalarını çalışan hukukçu Ceren Akçabay ve Osmanlı edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat alanında çalışan akademisyen Mehmet Fatih Uslu yer aldı.

Yeni bölümlere ne zaman, nasıl ulaşabilirsiniz?

Bugünden (15 Ekim) itibaren her perşembe, yeni bir bölüm tüm podcast mecralarında yayında olacak. Spotify ve Apple Podcasts gibi platformların yanı sıra dinleyiciler, Anadolu Kültür'ün internet sitesinden ve Adalet Atlası'nın sosyal medya hesaplarından içeriğe ulaşabilecek.

İçeriğe dair daha fazlasına erişmek isteyen dinleyiciler için, konukların konuya dair önerdiği filmler ve okumalar sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, Instagram) paylaşılacak.