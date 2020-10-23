Adalet Atlası podcast serisinin 'Adalet Duygusu' bölümü yayında

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Anadolu Kültür'ün hazırladığı Adalet Atlası podcast serisinin ikinci bölümü "Adalet Duygusu: Adil olana nasıl karar veriyoruz?" yayınlandı. Bu bölümde, sosyal psikolog Melek Göregenli ile nörobilim ve adalet ilişkisini araştıran hukukçu Ozan Erözden insanın adil olana nasıl karar verdiğini konuşuyor.

Hazal Özvarış'ın moderatörlüğünü yaptığı sohbette, yanıtı aranan bazı sorular şöyle: İnsanı hayvanlardan ayrıştıran cezalandırma biçimleri ne? Bir cezanın adil olduğuna neye göre karar veriyoruz? Adil Dünya İnancı ne demek? Adaletsiz olana karşı insanın harekete geçip geçmemesini ne belirliyor?

Yayını dün (22 Ekim 2020 Perşembe) başlayan yeni bölüme Adalet Atlası'nın Spotify, Apple hesaplarından veya Anadolu Kültür'ün sitesinden ulaşılabilir.

Adalet Atlası nedir?

Güncel hak ihlallerinden yola çıkan, ancak adaleti hukukla sınırlamayan bu seri 15 bölümden oluşuyor. Bölümlerde, müzikten adli tıbba, yapay zekâdan sinemaya pek çok alanın adaletle kesişim noktaları konuşuluyor. Her bir bölümde akademiden sanata farklı disiplinden iki veya üç konuk, Hazal Özvarış'ın sorularını yanıtlarken sohbet ediyor.

Adalet Atlası sohbetlerinde, adaletsizlik çıkmazları üzerine kurulu tragedyaların günümüzdeki anlamına, adil olanın ne olduğuna nasıl karar verdiğimize, Orta Çağ'da yargılanan çekirgelere, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi gözde yazarların yazmadıklarıyla adalet anlayışımızı nasıl şekillendirdiğine ve daha pek çok konuya değiniliyor. Bugüne, geçmiş ve gelecek ile birlikte bakmaya çalışan bölümlerde adaletsizliklerle biçimlenen bugünden yarına nasıl bir adalet bıraktığımız da sorgulanıyor.

Neden podcast, neden bu bölümler?

Anadolu Kültür, bazı üniversitelerin de kapatıldığı, ifade özgürlüğünün çeşitli yollarla sınırlandırıldığı günümüzde adaleti en baştan düşünmeye ihtiyaç duyanlara ulaşabilmek için araç olarak podcasti seçti.

Pandemi dönemine denk gelişiyle, çoğu çevrimiçi yapılan sohbetlerde ele alınan konuları Danışma Kurulu belirledi. Kurulda, psikososyal çalışmalar ve film sosyolojisi alanlarında çalışan akademisyen Umut Tümay Arslan, hukuk sosyolojisi, insan hakları ve devlet kuramı çalışan hukukçu Kasım Akbaş, Altyazı Fasikül: Özgür Sinema projesinin yürütücüsü sinema yazarı Senem Aytaç, geçmişle yüzleşmenin yanı sıra nörobilim ile adalet ilişkisini araştıran hukukçu Ozan Erözden, feminist hukuk teorisi ve Nazi dönemi hukuk uygulamalarını çalışan hukukçu Ceren Akçabay ve Osmanlı edebiyatları ve karşılaştırmalı edebiyat alanında çalışan akademisyen Mehmet Fatih Uslu yer aldı.

Yeni bölümlere ne zaman, nasıl ulaşabilirsiniz?

15 Ekim'den itibaren her perşembe, yeni bir bölüm tüm podcast mecralarında yayına giriyor. Spotify ve Apple Podcasts gibi platformların yanı sıra dinleyiciler, Anadolu Kültür'ün internet sitesinden ve Adalet Atlası'nın sosyal medya hesaplarından içeriğe ulaşabilir.

Konulara dair daha fazlasına erişmek isteyen dinleyiciler için, uzman konukların ele alınan konulara ilişkin olarak önerdiği filmler ve okumalar sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, Instagram) paylaşılıyor.