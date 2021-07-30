Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarının araştırılması için özel ekip kuruldu. Dünden itibaren çalışmalarına başlayan özel ekip terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını araştırıyor.



Türkiye'de 28-30 Temmuz tarihleri arasında farklı illerde çıkan 71 orman yangının 57'si kontrol altına alındı. Aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu bazı illerdeki 14 yangının söndürülmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarını araştırmak üzere özel ekip kuruldu. Edinilen bilgiye göre özel ekip dün sabah itibarıyla çalışmalarına başladı. Ekipler, terör ve istihbarat birimlerinin de desteği ile orman yangınlarının çıkış sebebini, terör ve sabotaj ihtimali olup olmadığını tüm yönleriyle araştırıyor. Araştırmadan çıkan sonuçların adli birimlerle paylaşılacağı bildirildi. (DHA)

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