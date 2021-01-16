Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nu darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı. Şüpheliler, ifadelerinde Orhan Uğuroğlu'nu tanımadıklarını; aralarında geçen bir tartışma sonucunda darp ettiklerini söyledi.

Ankara'da, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayında gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrolle serbest bırakılırken; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldıran şüphelilerin yakalanması çalışmalarının sürdüğü belirtildi. KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu'na yönelik saldırı ile ilgili de polisin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Neler yaşandı?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu ve KRT TV programcısı Afşin Hatipoğlu, aynı gün, farklı saatlerde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Selçuk Özdağ'a, cuma namazı için evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahlı ve sopalı grup saldırdı. Özdağ, korumasının silahla havaya ateş açması sonucu 5 kişi olduğu belirtilen saldırganların elinden kurtuldu. Başına ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan Özdağ, özel hastaneye kaldırıldı. Özdağ'ın başına 17 dikiş atıldı. Hastanede bugün de tedavisi devam eden Özdağ'ın, parmak kırığı nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün akşam hastanede Özdağ'ı ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Çıkışta açıklama yapan Davutoğlu, saldırıya tepki gösterdi. Polisin, olayın ardından kaçan saldırganların kimliklerini tespit ettiği ve yakalama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Uğuroğlu'na saldıran 4 kişi serbest bırakıldı

Öte yandan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun hafif yaralandığı, evinin önünde gerçekleştirilen sopalı saldırıyla ilgili ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 kişi, savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurt dışına çıkış yasağı

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayı ile ilgili nöbetçi mahkemece serbest bırakılan D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y.'ye, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Orhan Uğuroğlu'nu tanımıyorlarmış

Şüphelilerin, emniyetteki verdikleri ifade de ortaya çıkarken, Uğuroğlu’nu tanımadıklarını, aralarında geçen tartışma sonrası darp ettiklerini söyledikleri belirtildi.

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