Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anı kamerada

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="article-excerpt">Ankara'da Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, evinin önünde sopalı saldırıya uğradı.</div>\n<div class="article-excerpt"> </div>\n<div class="article-excerpt">Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansırken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.</div>\n<div class="video-related-article mb"> </div>\n<div class="video-related-article mb"> </div>\n<div class="video-related-article mb"><strong><a href="https://t24.com.tr/haber/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-selcuk-ozdag-a-saldiri-duzenlendi,926744" target="_blank" rel="nofollow noopener">TIKLAYIN: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı düzenlendi!</a></strong></div>\n<div class="video-related-article mb"> </div>\n<div class="video-related-article mb"><strong><a href="https://t24.com.tr/haber/devlet-bahceli-elestirisi-yapan-politikaci-ile-yazan-gazeteciye-1-5-saat-arayla-saldiri-yaralanan-selcuk-ozdag-mhp-yi-sucladi,926843">TIKLAYIN - Devlet Bahçeli eleştirisi yapan politikacı ve gazeteciye 1,5 saat arayla saldırı; yaralanan Selçuk Özdağ MHP'yi suçladı</a></strong></div>\n<div class="video-related-article mb"> </div>\n<div class="video-related-article mb"><strong><a href="https://t24.com.tr/foto-haber/gelecek-partisi-genel-baskan-yardimcisi-selcuk-ozdag-a-yonelik-saldiriya-siyasilerden-tepkiler-failleri-bir-an-once-yakalanmali-olay-yargi-tarafindan-tum-yonleriyle-aydinlatilmali,10919" target="_blank" rel="nofollow noopener">TIKLAYIN: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıya siyasilerden tepkiler; "Failleri bir an önce yakalanmalı, olay yargı tarafından tüm yönleriyle aydınlatılmalı"</a></strong></div>\n</body>\n</html>