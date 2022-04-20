Orhan Uğuroğlu: 180 derece dönüşün nedeni Erdoğan siyasetinin bitik halinin en somut örneğidir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sığınmacı konusunda söylemini değiştirdiğini belirterek, "Aslında bu 180 derece dönüşün nedeni Erdoğan siyasetinin bitik halinin en somut örneğidir" dedi.

Uğuroğlu, yazısında şunları kaydetti:

"AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günler önce dedi ki; 'Muhalefet, seçimi kazanırsak Suriyelileri göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensar'ın ne olduğunu biliyoruz…'

Bu sözler vatandaşlar tarafından o kadar büyük tepki ile karşılandı ki Erdoğan fikir değiştirerek dedi ki; 'Türkiye, 5 milyon yerlerinden edilmiş kişiye geçici ev sahipliği yapmaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.'

Son kararın mı Erdoğan? Aslında bu 180 derece dönüşün nedeni Erdoğan siyasetinin bitik halinin en somut örneğidir. Erdoğan ülkeyi yönetemez hale gelmiştir. Sözlerinde istikrar yoktur. Türk milletine güven vermemektedir. Devlet Bahçeli'nin deyişi ile; Erdoğan ne yapmak istemektedir?"

TIKLAYIN - Murat Yetkin: Erdoğan’ın da Bahçeli’nin de sığınmacı konusunda Kılıçdaroğlu’nun yıllardır söylediği noktaya doğru geldiği görülüyor