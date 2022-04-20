Murat Yetkin: Erdoğan’ın da Bahçeli’nin de sığınmacı konusunda Kılıçdaroğlu’nun yıllardır söylediği noktaya doğru geldiği görülüyor

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, "Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen sığınmacılar 3 milyon 800 bini buldu. Erdoğan ve Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun bir süredir savunduğu 'güvenli dönüş' çizgisine geliyor" dedi.

Yetkin, yazısında Bahçeli'nin “Önümüzdeki bayram günlerinde ülkelerine gidebilen Suriyeli sığınmacıların tekrar geri dönmesine gerek yoktur" dediğini hatırlattı ve şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın da Bahçeli’nin de Kılıçdaroğlu’nun yıllardır söylediği noktaya doğru geldiği görülüyor.

Kılıçdaroğlu bunu kaçırır mı? 19 Nisan’da TBMM Grubuna '3 milyon 800 bin Suriyeliyi besliyoruz. Her halde anket yaptırdı ve halkın da bu siyasetine karşı olduğunu gördü' dedi: 'Bu halkın nabzını tutan, ırkçılık yapmayan partinin de CHP olduğunu gösteriyor.'

...

Erdoğan’ın Suriyeli sığınmacılar siyasetinin kullanım ömrü de doluyor olabilir. Yine de bu dönüşte başta Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefet liderlerinin ısrarlarının payı yadsınamaz."

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