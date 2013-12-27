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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk: Baskı, toplumu bilgilendirmek isteyen gazetecilerin üzerinde

Makedonya’da Tabernakul Edebiyat Ödülü'nü alan yazar Orhan Pamuk, 'Ülkemde düşünce özgürlüğü çok kötü vaziyette' dedi

27 Aralık 2013 13:25

Uluslararası 2013 Tabernakul Edebiyat Ödülü’ne layık görülen Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, törende yaptığı konuşmada baskının daha çok toplumu bilgilendirmekle görevli gazetecilerin üzerinde olduğunu söyledi. Pamuk, Türkiye'de düşünce özgürlüğün çok kötü durumda olduğunu da sözlerine ekledi.

Taraf gazetesinin haberine göre, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Tabernakul Yayınevi’nin düzenlediği ödül töreninde Makedonya Uluslarası 2013 Tabernakul Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk’a verildi. Ödül töreninde Orhan Pamuk ve Viktor Erofeyev’e yayınevini anımsatan bronz heykel, altın ve para ödülü verildi. Orhan Pamuk’un da katıldığı törende Prof. Dr. Ferid Muhiç, Pamuk’un hayatı ve eserleri hakkında konuştu.


'İsminizi kullanıyorlar'


Tören sonunda Orhan Pamuk’a soru sormak isteyen Saşhe İvanovski ismindeki gazeteciye moderatör söz verdi. İvanovski, salonda bulunan Makedonya başbakanı Nikola Gruevski’i kastederek Orhan Pamuk’a, “Bir diktatörden ödül aldığınızın farkında mısınız? İktidarı eleştiren bir gazeteci hapiste, 50 gazeteci de işsiz kaldı. Sayın Pamuk, bu bir diktatörlük hükümetidir. Sizin isminizi kullanarak demokrasinin var olduğunu göstermek istiyorlar, bu demokrasi değildir” dedi.


'Baskı, toplumu bilgilendirmek isteyenlerin üzerindedir'

 

Gazeteciye yanıt veren Orhan Pamuk ise “Yazarsanız başınız derde girebilir, hapse girebilirsiniz, toplum dışına itilebilirsiniz. Baskı daha çok gazetecilik yapanlar, toplumu bilgilendirenler üzerinedir. Burada da mahkemeler, hukuk üzerinden baskılar vardır. Bir de büyük gazete patronları üzerinden baskı vardır. İşten atılırsınız. Ben Türkiye’de hiçbir gazetede çalışmadığım ve kendi başıma romancılık yaptığım için işten atılma korkum yok. Ama altını çizeyim, ülkemde düşünce özgürlüğü çok kötü vaziyette. Şunu da ekleyelim, eskiden daha iyi değildi” diye konuştu.

Törende konuşma yapan Orhan Pamuk, dünyanın her yerinde kitaplarına büyük ilgi olduğunu belirterek, “Ödül gecelerindeki güzellik; tek başına odada iğneyle kuyu kazar gibi yazarken dünyada yalnız olmadığınızı, insan kalbinin dünyanın her yerinde birbirine benzer olduğunu görmek” dedi. Pamuk, tarih yükünün, ahlakî buyrukların, güncel siyasetin, zorlukların, tehlikelerin, idelojilerin, ütopyaların hayatta önemli olduğunu fakat bunların ikinci planda olması gerektiğini ifade etti.

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