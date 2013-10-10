Orhan Pamuk'a bir ödül de Makedonya'dan

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Makedonya Uluslararası 2013 Tabernakul Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.



Tabernakul yayınevinin ikinci kez düzenlediği ödül kararı Lyubivoye Rışumovik, Milan Kundera, Tsvetan Vrajivirski, Venko Andonovski, Goran Stefanovski ve Ferid Muhiç'ten oluşan komisyon tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Makedonya Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska – Mileska ve komisyon üyelerinin düzenlediği basın toplantısında ödül sahibi Orhan Pamuk'un kitaplarının 66 dile çevirildiği belirtildi.

Orhan Pamuk'un 'Sessiz Ev' ve 'Saf ve Düşünceli Romancı' adlı kitabı Makedoncaya çevrilmişti.

Viktor Erofeyev'in de 'Rus Güzeli' ve 'Akimudi' romanları da Makedoncaya çevrildi.

Ödüller, Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski himayesinde 25 Aralık 2013 tarihinde sahiplerine takdim edilecek.

Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü alarak bu ödülü kazanan ilk Türk yazar olmuştu.